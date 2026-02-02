Aerodom rechaza señalamientos de incumplimiento de contrato y detalla avances en el AILA

La empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) rechazó las acusaciones de incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales con el Estado dominicano. En un comunicado oficial, la compañía, regenteada por la francesa Vinci, aseguró que dichos señalamientos "no reflejan la realidad" y reafirmó que ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos establecidos en el contrato de concesión.

Al colocar las críticas y opiniones en medios como el blanco de su desmentido, obvió las quejas directas del presidente Luis Abinader, formuladas la semana pasada, y del ministro de Turismo, David Collado, en diciembre. Abinader incluso advirtió que podría llevar esos incumplimientos a los tribunales.

Inversiones

Según la empresa, desde que Vinci Airports asumió el control de Aerodom, se han realizado inversiones sostenidas, verificables y visibles en la infraestructura aeroportuaria del país. Solo en los años 2024 y 2025, las inversiones superaron los US$75 millones, dirigidas principalmente a la modernización y ampliación de instalaciones clave.

Entre las obras destacadas se encuentran la construcción de la nueva terminal de carga y la renovación del atrio central del Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA). A estas se suman múltiples intervenciones ejecutadas durante los últimos dos años, como la remodelación y ampliación de los estacionamientos, la instalación de un sistema de captación de aguas pluviales, la renovación integral de las áreas de llegadas y salidas -con nuevos techos, asientos, pisos y ascensores- y la instalación en curso de un sistema automatizado de manejo de equipajes. De acuerdo con Aerodom, estas mejoras han permitido elevar tanto la experiencia del pasajero como la eficiencia operativa del aeropuerto.

Críticas de Abinader

No es ese, sin embargo, el parecer del presidente Abinader, quien en una reunión con periodistas se refirió en términos muy críticos a Vinci y se quejó de que han incumplido las responsabilidades concernientes a la construcción de una nueva terminal. Numerosas quejas de usuarios acompañan las críticas presidenciales, referentes a instalaciones sanitarias sin renovar, un apagón general que provocó el cierre del aeropuerto el año pasado, así como problemas en el alumbrado de la pista que también han afectado las operaciones de las aerolíneas. Este diario se hizo eco de la llegada de un vuelo de American Airlines que estuvo detenido en la pista de carreteo porque no había personal para acompañarlo en la aproximación a la manga por donde descienden los pasajeros. El sistema de aire acondicionado acusa deficiencias frecuentes y las correas del equipaje son anticuadas e ineficientes.

El comunicado también resalta la inversión en energía renovable mediante el desarrollo de parques solares en todos los aeropuertos concesionados. La capacidad instalada supera los nueve megavatios, lo cual convierte a Aerodom en uno de los principales autogeneradores privados del país y reduce la demanda de energía proveniente del sistema eléctrico nacional. La empresa subraya que esta iniciativa se inscribe en una estrategia de sostenibilidad alineada con estándares internacionales.

Nueva terminal de AILA

Uno de los puntos centrales del documento es el estado del proyecto de la nueva terminal del AILA, cuya ejecución ha sido objeto de debate público. Aerodom sostiene que se trata de una obra de gran envergadura y alta complejidad técnica, que requiere una planificación rigurosa y una ejecución gradual. Durante 2024 y 2025 se desarrolló una fase preparatoria considerada crítica, que incluyó estudios geotécnicos especializados, el diseño integral del proyecto y la obtención de los permisos ambientales correspondientes.

Los trabajos de construcción comenzaron en junio de 2025 con labores preliminares como demoliciones y liberación del terreno, ya concluidas. Posteriormente, en diciembre de 2025, se firmó el contrato principal de construcción, lo que permitió la ejecución plena del proyecto. Según Aerodom, la obra avanza conforme al cronograma establecido en el contrato de concesión, con una fecha de finalización prevista para el segundo semestre de 2028.

Aunque Vinci habla de intervención total del AILA, las zonas vehiculares de llegada y salida siguen siendo caóticas por la ausencia de canales adecuados para el tránsito y una señalización deficiente.

La empresa informó además que la inversión total de la nueva terminal supera los US$350 millones, un monto que excede el compromiso originalmente asumido en el contrato. Aerodom enfatiza que este enfoque responde a su política de cumplir con los más altos estándares internacionales de seguridad, calidad y desempeño, propios de un operador aeroportuario global.

En el plano financiero, la concesionaria recordó que en 2024 realizó el pago acordado de US$775 millones a Dominicana, además de asumir la operación, el mantenimiento y la mejora de todos los aeropuertos.

Al cierre del comunicado, le empresa reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el país y trabajar en coordinación con las autoridades para ofrecer infraestructuras aeroportuarias modernas, seguras y de clase mundial. Sostuvo que las inversiones ejecutadas son medibles y apegadas a las mejores prácticas internacionales.

El pago saldrá de los usuarios con el aumento de las tasas Parte del financiamiento de estas inversiones proviene de aumentos tarifarios aprobados por el Gobierno. Desde noviembre de 2025 la tasa por uso de infraestructura subió de US$19.67 a US$20.77, mientras que la tasa de equipaje se fijó en US$3.50. Estos cargos se aplican a cada viajero que entra o sale del país.