Aviación Civil autoriza la reactivación de vuelos entre RD y Venezuela

La reactivación de los vuelos fue autorizda mediante una resolución de la Junta de Aviación Civil. ( ARCHIVO )

Tras casi dos años de suspensión, iniciada en julio de 2024, la conectividad aérea entre la República Dominicana y Venezuela se restableció formalmente luego de que la Junta de Aviación Civil autorizara este lunes la reactivación de las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo.

La reanudación de los servicios fue aprobada en la sesión extraordinaria de la JAC, realizada hoy mediante la resolución 24-26. La JAC no especificó si la reanudación es inmediata.

Las operaciones aéreas estuvieron suspendidas desde el pasado 29 de julio de 2024, tras el Gobierno de Venezuela haber ordenado la interrupción de los vuelos comerciales hacia y desde la República Dominicana.

Actualmente, las aerolíneas extranjeras que vuelan bajo el acuerdo entre ambos países son: Rutas Aéreas de Venezuela (RAV, S.A.); Rutas Aéreas, C.A. (Rutaca); Líneas Aéreas de Servicio Ejecutivo Regional, C.A. (Laser); Turpial Airlines, C.A. y Avior Airlines C.A.

Las rutas

Mientras que entre las aerolíneas nacionales que ofrecen rutas hacia Venezuela se encuentran Red Air S.A. y Sky High Aviation Dominicana S.A.

La JAC informó que reitera su respaldo a las decisiones del Poder Ejecutivo para la reapertura de los cielos entre República Dominicana y Venezuela, garantizando una reactivación ordenada y segura conforme a los acuerdos alcanzados entre ambos Estados.

La reanudación de estos servicios representa un paso significativo en la normalización de relaciones bilaterales, marcando un avance tras años de limitaciones y suspensión de operaciones consulares y vuelos entre las dos naciones.