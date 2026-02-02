El ITSC: la joya educativa de San Luis ensombrecida por líos administrativos de años

En el corazón de San Luis, el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) vive una realidad de dos caras. Por un lado, es la fábrica de oportunidades para miles de jóvenes que ven en las carreras técnicas una salida eficiente al mercado laboral y por otro, es una institución que ha tenido que navegar entre cuestionamientos administrativos.

Pese a los ruidos, los números académicos sacan la cara por el instituto. Con 13 años de trayectoria desde su creación en 2012, el ITSC ya suma 7,522 técnicos superiores graduados y, según el Estudio de Seguimiento a Egresados del Ministerio de Educación Superior (Mescyt), publicado en el 2025, el 84.3 % de ellos consigue empleo pronto.

A diferencia de otros centros puramente tecnológicos, el ITSC apuesta a la diversidad ya que su oferta de 30 carreras técnicas es un abanico que cubre desde la salud hasta la moda. La preparación académica allí puede durar hasta dos años.

Estas se agrupan en siete áreas que hoy son el motor de su sede en San Luis y sus puntos de apoyo en Boca Chica y Hato Mayor.

De acuerdo con el portal de la entidad, las áreas técnicas se agrupan en siete grupos de los que se desprenden los programas:

Artes: Diseño Gráfico , Diseño de Modas, Diseño de Interiores, Fotografía y Producción de Eventos .

, Diseño de Modas, Diseño de Interiores, Fotografía y . Construcción: Construcción , Agrimensura y Topografía .

, y . Electromecánica: Electricidad , Refrigeración, Electrónica, Mecánica Automotriz, Mantenimiento Biomédico y Electromedicina.

, Refrigeración, Electrónica, Mecánica Automotriz, y Electromedicina. Industrial: Tecnologías de la Manufactura, Logística , Diseño Industrial y Gestión de Proyectos .

Tecnologías de la Manufactura, , Diseño Industrial y . Informática: Soporte Informático, Desarrollo de Software y Administración de Redes .

Soporte Informático, y . Salud: Enfermería, Imágenes Médicas, Higiene Dental y Mecánica Dental .

Enfermería, Imágenes Médicas, Higiene Dental y . Turismo: Gestión de Cocina, Panadería y Repostería, Gestión de Servicios de Alimentos y Bebidas, Gestión de Servicios de Eventos, Información y Asistencia Turística, y Recepción y Reservación en Alojamientos.

El historial de sombras

Sin embargo, el camino del ITSC ha estado lleno de obstáculos. La política y la educación chocaron en más de una ocasión, evidenciando que, aunque es una entidad meramente de formación, la política sigue inmiscuida.

El episodio que más caló en la opinión pública ocurrió en 2021. El entonces rector, José Altagracia Sánchez, tuvo que abandonar el cargo tras un reportaje de la periodista Addis Burgos que destapó un supuesto esquema de nepotismo y acusaciones de acoso sexual, lo que provocó una crisis de confianza que obligó al Poder Ejecutivo a intervenir la entidad.

Sin embargo, los problemas ya venían de más atrás. En 2019, el centro se quedó "sin gas y sin carne", según los maestros del área de Turismo que, agrupados con más profesores de otras carreras técnicas, denunciaron que los laboratorios estaban vacíos.

Según sus testimonios, mientras el presupuesto era abultado, los estudiantes de Gastronomía tenían que llevar sus propios ingredientes para poder practicar.

Más tarde, en mayo del 2021, los maestros del centro extendieron al presidente Luis Abinader una invitación para que representantes visiten su campus y así comunicarles las preocupaciones sobre el futuro de la institución.

"Como docentes comprometidos con la formación de nuestros estudiantes, hacemos extensiva una formal invitación a visitar nuestro campus en la comunidad de San Luis, a fin de expresarle de viva voz nuestras inquietudes para el futuro de esta institución que trabaja en favor de los jóvenes de escasos recursos", expresaron los maestros en una carta.

Ese mismo año, el desorden administrativo llegó a los títulos. Cientos de jóvenes denunciaron que, tras terminar sus estudios, pasaban hasta dos años en un limbo legal porque el instituto no lograba que el Mescyt validara sus diplomas.

También en sus partidas financieras hubo grietas ya que una auditoría de la Cámara de Cuentas practicada entre el 2013 y el 2015 advirtió de irregularidades por 144.1 millones de pesos, señalando compras que ignoraban la vieja Ley 340-06 y pagos de compensaciones que no se sustentaban legalmente.

El presupuesto del instituto

El crecimiento de la planta física y la demanda de materiales ha elevado el presupuesto. Según los reportes de la Dirección General de Presupuesto, el ITSC pasó de ejecutar 853.6 millones de pesos en 2024 a manejar 912.4 millones de pesos en el 2025.

Para este 2026, la apuesta es mayor ya que la entidad cuenta con una proyección de 1,165 millones, unos fondos que ahora están bajo la lupa directa del Mescyt y dentro de los 23,276 millones asignados al ministerio por la Ley 99-25.

Escoger rectores fuera de la política Los líos del ITSC y la oferta académica que allí se ofrece llama a la reflexión a expertos en la educación superior, quienes sugieren métodos más rigurosos para designar a los titulares de los centros. El economista y pasado rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Rolando Guzmán, plantea que la discusión de fondo no debe limitarse al dilema de "decreto o no decreto", sino a la creación de mecanismos que garanticen que la selección responda a las necesidades técnicas de la institución. Además, advierte que la ausencia de una reglamentación formal para la selección del rector abre la puerta para que el "interés político" se imponga sobre el académico, lo que consideró como "un riesgo crítico para las entidades".