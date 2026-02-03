Conape informa que distribuirá raciones alimenticias a adultos mayores en sus comunidades

La medida de Conape busca evitar traslados innecesarios y mejorar la atención a las personas de la tercera edad. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Vicente, informó este martes que a partir del lunes 9 de febrero, los adultos mayores recibirán sus raciones alimenticias en los Centros de Atención al Adulto Mayor más cercanos a sus comunidades.

Vicente explicó, mediante una nota de prensa, que la medida tiene como objetivo evitar traslados innecesarios a la sede del Conape, fortalecer una atención oportuna, digna y cercana, mejorar la organización y eficiencia en la distribución, y prevenir inconvenientes que puedan enfrentar los adultos mayores al trasladarse para retirar los alimentos.

La disposición fue comunicada directamente a quienes acudieron a la sede central, mediante el personal de Atención al Usuario, y difundida a través de un comunicado oficial por los canales informativos de la institución.

En sus hogares más cercanos

Con esta medida, los adultos mayores deberán acudir al hogar de día más cercano a su residencia, evitando así desplazamientos a la sede central. Solo quienes estén inscritos en el sistema y residan en el sector Gazcue continuarán recibiendo las raciones en la sede central.

Vicente Ureña indicó que quienes necesiten más información pueden acercarse al Centro de Atención al Adulto Mayor más cercano, comunicarse al teléfono (809) 688-4433, o por las redes sociales @conaperd y la página web www.conape.gob.do.

El funcionario reiteró que la intención de la entidad es brindar atención digna a los adultos mayores, evitar largas filas y molestias que no son adecuadas para personas con vulnerabilidades propias de la tercera edad.

