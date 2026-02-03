Diputados de Santiago valoran avances de Coraasan y otros proyectos

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), ingeniero Andrés Cueto, junto a una comisión de diputados de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Una comisión de diputados de la provincia de Santiago sostuvo una reunión de trabajo con el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, con el objetivo de socializar los avances de los proyectos en ejecución y las obras planificadas por la institución en distintos puntos de la provincia.

Acciones de la autoridad en proyectos de agua potable

Durante el encuentro, Cueto explicó que desde Coraasan se desarrollan iniciativas para una mejora sustancial del servicio de agua potable, así como para el fortalecimiento de la recolección y el tratamiento de las aguas residuales, lo que impacta de manera directa la calidad de vida de miles de familias santiagueras, refiere una nota de prensa de la entidad.

La comisión de diputados estuvo integrada por Dharuelly D´Aza, vicepresidenta de la Cámara, Daisy Díaz y Fausto Domínguez de la circunscripción 01, quienes conocieron los detalles de la construcción de obras de su demarcación, como la estación de bombeo de Cerro de Gurabo, dos tanques de abastecimiento en Gurabo y uno en el municipio de Villa González, donde además, se va a sustituir la línea de impulsión de la planta potabilizadora.

Asimismo, el director general presentó proyectos como el reservorio y su estación de bombeo en Santiago Oeste, e informó que próximamente será inaugurada rehabilitada

La planta potabilizadora Noriega I, así como los tanques de La Trinitaria, Tierra Alta y la nueva estación de bombeo Don Jaime.

De la circunscripción 02, participó la diputada Mirna López, a quien se le presentaron los avances de los trabajos de construcción del sistema de agua potable de Villa Hortensia, cuyas redes de distribución están listas y la estación de bombeo en una fase muy avanzada. También se le informó sobre los proyectos de rehabilitación de la planta potabilizadora La Barranquita y la construcción de un nuevo tanque.

Cueto recordó que en esa misma demarcación se entregó recientemente sustituida la tubería de impulsión de 30 pulgadas de Bella Vista, que va desde la ribera del río Yaque del Norte hasta la avenida Antonio Guzmán, junto a dos válvulas de alivio y la estación de bombeo La Barranquita-UASD.

Saneamiento y obras complementarias

Los diputados Nelson Marmolejos y Luis René Fernández conocieron los avances del acueducto de Puñal, que incluye líneas de aducción e impulsión, redes de distribución y un tanque de almacenamiento. Así como la cisterna que se construye con el objetivo de destinar la producción de agua potable de Noriega II para beneficiar a Puñal, Licey y Tamboril.

Otro proyecto es la construcción de un nuevo tanque en La Ceibita que favorecerá la zona sur de Santiago.

En materia de saneamiento, Cueto mostró los progresos en la construcción de colectores en los sectores Padre Las Casas, La Rosaleda, La Piña, ensanche Libertad-La Ciénaga, las estaciones de bombeo Los Álamos y Villa Magisterial.