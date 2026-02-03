De la unión a los 17 al horror: Piden atrapar hombre que habría matado a su pareja frente a su hijo

Feminicidio. Familia de Erika Sánchez señala a su pareja como su verdugo frente a su hijo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

A los 17 años, cuando la mayoría de las adolescentes sueñan con graduaciones y planes de futuro, Erika Sánchez ya estaba ligada a un hombre que le doblaba la edad, en una relación de pareja prematura cobijada bajo el techo de una supuesta estabilidad, que terminó cuatro años después con su muerte, en un hecho en el que la familia señala a la pareja de la joven como responsable.

Según denunció Erikson Jaser, tío de la víctima, el hombre apodado Melec o Flaco, de nacionalidad haitiana, atacó a su sobrina el pasado 31 de enero con un arma blanca en el cuello en presencia del hijo de ambos, de apenas tres años. Posteriormente, huyó del lugar con la ayuda de otra persona.

Momentos antes del suceso, indicó que un altercado se habría generado donde el presunto agresor le lanzó una silla a Erika, escalando el incidente rápidamente hacia lo irreparable.

Los parientes señalan que el hombre persiguió a la joven hacia el interior de la casa, donde se escucharon los gritos que marcaron el final de su vida.

La joven de 21 años fue trasladada desde su residencia en los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, a un centro de salud, pero llegó sin vida, dejando a su familia sumida en el dolor y clamando justicia.

Demanda de justicia

"Él lo vio todo", afirman con dolor, refiriéndose al infante de la pareja, de quien aseguran que después del episodio no habla al permanecer completamente traumado tras presuntamente observar como su padre atacaba mortalmente a su madre.

´´Ella estaba en su bachiller estudiando, una muchacha buena, respetuosa, que no tenía maldad´´, dijo su pariente Daríana Sánchez, consternada ante su muerte ´´Queremos justicia, que caiga todo el peso de la ley´´, reiteró a las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forences (Inacif)

A este clamor se unieron otros allegados a la víctima que aseguran que el caso se trató de un feminicidio despiadado, que hoy en día ha enlutado a toda una familia, dejándola sumergida en el dolor.