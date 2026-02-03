Evacúan dos extranjeras de un crucero en Puerto Plata tras presentar problemas pulmonares

Uno de los cruceros con turistas en Puerto Plata. ( ARCHIVO )

Dos extranjeras que viajaban a bordo del crucero Icon of the Seas fueron evacuadas de emergencia durante la madrugada este lunes, tras presentar complicaciones de salud de origen pulmonar mientras la embarcación se encontraba en aguas jurisdiccionales dominicanas, en la costa de Puerto Plata.

La asistencia fue brindada de manera conjunta por la Armada de República Dominicana (ARD), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

De acuerdo con los informes oficiales, la operación se activó luego de recibirse una alerta a través del Centro de Operaciones Marítimas (COM) de la ARD, lo que motivó el despliegue inmediato de una lancha interceptora.

Seguridad marítima

Las pacientes, quienes se encontraban acompañadas de un familiar, fueron evacuadas y trasladadas a un centro de salud, donde fueron evaluadas y tratadas por afecciones pulmonares, siendo despachadas tras presentar evolución clínica favorable.

La Armada de República Dominicana informó que mantiene operaciones permanentes de vigilancia, supervisión y respuesta en aguas jurisdiccionales, con el objetivo de garantizar la seguridad marítima y ofrecer asistencia oportuna ante emergencias, priorizando siempre la preservación de la vida humana en el mar.

Puerto Plata líder en cruceros

A propósito de la evacuación de las dos cruceristas extranjeras, se recuerda que Puerto Plata lidera la recepción de cruceros en el país para el mes de febrero.

De acuerdo con el calendario de la Autoridad Portuaria Dominicana, la República Dominicana recibirá en febrero más de 100 embarcaciones internacionales en distintos puertos y fondeaderos, consolidándose como uno de los destinos más sólidos y competitivos del Caribe.

Puerto Plata lidera la recepción de cruceros, concentrando la mayor cantidad de arribos durante el mes, seguido por La Romana, Samaná y Cabo Rojo, reafirmando el rol estratégico de la zona norte como principal puerta de entrada del turismo marítimo al país.