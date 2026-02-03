Cuerpo de Bomberos controla incendio en sede del Sistema 9-1-1

Cuerpo de Bomberos controla conato de incendio en sede del Sistema 9-1-1. ( SUMINISTRADA )

En horas de la madrugada de este martes, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 recibió una alerta automática del sistema contra incendios en el área de despacho de su sede de la Zona Metropolitana.

Como parte de los protocolos establecidos, se procedió a la evacuación total del personal y a la detención temporal de las operaciones en dicha sede. El Cuerpo de Bomberos acudió oportunamente, logrando controlar y sofocar el conato de incendio en corto tiempo.

De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la Presidencia de la República, durante las labores de evacuación seis personas fueron trasladadas de manera preventiva por inhalación de humo , encontrándose todas fuera de peligro .

Hasta el momento, no se reportan daños materiales de consideración, más allá de afectaciones localizadas en la sala de despacho, área donde se presume se originó el incidente.

Medidas para garantizar la continuidad del servicio

La situación se encuentra totalmente controlada, sin riesgo para el personal ni para las instalaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/incendio1-88c695eb.jpeg La situación se encuentra controlada.

El director ejecutivo del Sistema 9-1-1 Cnel. Randolfo Rijo informó que, conforme al plan de contingencia institucional, las operaciones de recepción y despacho de emergencias fueron trasladadas de inmediato a la sede de Santiago, garantizando la continuidad del servicio a nivel nacional.

Es importante destacar que la sede de la Zona Metropolitana brindaba cobertura operativa desde Baní hasta Punta Cana, mientras que el resto del territorio nacional ya era atendido desde la región Norte.

Desvío de llamadas

Actualmente, el Sistema 9-1-1 trabaja de manera coordinada con las empresas telefónicas para completar el desvío total de las llamadas de emergencia hacia la sede de Santiago, como parte del protocolo técnico de estabilización.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 reitera su compromiso con la seguridad del personal, la continuidad del servicio y la atención oportuna a la ciudadanía, y mantendrá informaciones oficiales conforme avancen las evaluaciones técnicas correspondientes.