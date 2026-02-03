Investigan causa del conato de incendio en la sede del Sistema del 9-1-1

Sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en la Zona Metropolitana, donde un conato de incendio activó los protocolos de evacuación durante la madrugada de este martes. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Las autoridades investigan la causa del conato de incendio que, la madrugada de este martes, afectó la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, en la Zona Metropolitana, según informó el director ejecutivo de la institución, coronel Randolfo Rijo.

De acuerdo con Rijo, actualmente se espera el informe oficial del organismo competente para establecer qué provocó el siniestro.

"Nosotros ahora mismo estamos esperando el informe de la Oficina de Investigación del Cuerpo de Bomberos, que ha asignado un personal para hacer la investigación de lo que sucedió. Sin embargo, nosotros de manera preliminar podemos observar que el incendio inició en un techo del área de despacho, en donde hay instalado un aire acondicionado. O sea, lo que podemos de manera especulativa predecir es que quizás hubo un cortocircuito o algo eléctrico que falló, y eso podría haber ocasionado el incendio. Pero hay que esperar el informe oficial del Cuerpo de Bomberos que nos diga lo que sucedió", explicó Rijo.

El director indicó que el área de despacho de unidades de emergencia resultó totalmente afectada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/whatsapp-image-2026-02-03-at-90835-am-32ca063f.jpeg El director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel Randolfo Rijo, ofrece declaraciones tras el incendio que afectó el área de despacho de la institución. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

"Eso es básicamente un 60 % del primer piso del edificio, que es la parte que está, vamos a decir, incendiada, y que es una parte importante de lo que es la coordinación de emergencias, porque es de donde se despachan las unidades de emergencia de las diferentes agencias de respuesta", sostuvo.

Randolfo Rijo, quien explicó que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y el plan de evacuación del personal.

"Recibimos una alerta a las 2:18 de la mañana del sistema de operación que nos indicaba presencia de humo, lo cual activó el proceso y el plan de evacuación de personal, procediendo a evacuar todo el personal", indicó.

Más de cien colaboradores fueron evacuados

Al momento del incendio se encontraban laborando entre 100 y 110 colaboradores, quienes fueron evacuados en su totalidad. Durante el suceso, seis personas tuvieron que ser trasladadas debido a la inhalación de humo y gases, quienes se encuentran estables y se mantienen bajo observación médica.

Rijo informó que el incendio provocó una disminución temporal de las operaciones de coordinación de emergencias por algunos minutos, mientras se activaba el plan de contingencia institucional.

"Esto ocasionó que las operaciones de coordinación de emergencias se disminuyeran por unos minutos, antes de activar el plan de contingencia, que implica que, en caso de que una de las sedes del 9-1-1 falle, la otra sede asuma el control", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/whatsapp-image-2026-02-03-at-90836-am-2-65f07085.jpeg Fachada de la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en la Zona Metropolitana, donde un conato de incendio activó los protocolos de evacuación durante la madrugada de este martes. (DIARIO LIBRE/ DANIA AVECEDO)

Operaciones trasladadas a Santiago

Indicó que el Sistema 9-1-1 opera con dos sedes con capacidad para coordinar las emergencias del país, una ubicada en la provincia Santiago y otra en el Distrito Nacional.

En ese sentido, señaló que desde la sede afectada se coordinaban las emergencias desde Baní hasta Punta Cana, por lo que, conforme al plan de contingencia, se realizó una delegación de responsabilidades a la sede de Santiago.

"Actualmente, como está en nuestro plan de contingencia, la sede de Santiago se hace cargo ahora de todas las emergencias que se produzcan en el país, mientras esta sede vuelve y se comienzan a hacer sus funciones", señaló.

El director aseguró que las operaciones de coordinación de emergencias se están desarrollando de manera normal desde Santiago, la cual tiene plena capacidad para coordinar todas las emergencias a nivel nacional.