República Dominicana y Mongolia acuerdan la exención de visado

República Dominicana y Mongolia acordaron la exención de visado para que sus respectivos nacionales puedan ingresar a ambos países.

En la nota diplomática DU/TI-051162, del 29 de diciembre de 2025, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana a través de su Embajada en Cuba, se explica que los dominicanos y nacionales de Mongolia dotados de pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios no requerirán visado para ingresar a una u otra nación.

La Embajada de Mongolia, con sede en Cuba, es concurrente con la República Dominicana.

Indica la nota que el acuerdo de exención de visados fue firmado el 26 de septiembre de 2024 y aprobado oficialmente el 28 de noviembre de 2025 mediante la resolución 94-25, G.O. No.11219, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la legislación nacional.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana se permite solicitar información sobre el estado que guarda el proceso de ratificación en Mongolia, a los fines de dar cumplimiento sobre la entrada en vigor del mismo" indica un comunicado de prensa sobre el acuerdo.

Y explica que la Embajada de la República Dominicana en Cuba agradece a la Embajada de Mongolia en esa nación, las diligencias para hacer posible este acuerdo.