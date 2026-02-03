El libro "Peña Gómez, sus orígenes" está disponible en Amazon

El libro Peña Gómez, sus orígenes, del periodista dominicano Osvaldo Santana, está disponible para la venta en Amazon en formato digital Kindle y en edición impresa.

La obra, publicada originalmente en 1981, analiza los orígenes personales y el contexto social y político del líder histórico José Francisco Peña Gómez, y constituye un aporte documental para el estudio de la historia política dominicana.

La edición digital puede adquirirse por ocho dólares, mientras que la versión impresa tiene un costo de 18 dólares, lo que amplía el acceso de la publicación a lectores en la República Dominicana y en el extranjero.

Osvaldo Santana es periodista, licenciado en Comunicación y Derecho, con una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa escrita. Ha desempeñado funciones gremiales en el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). En 2017 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo.