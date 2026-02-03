República Dominicana y Mongolia acuerdan exención de visado

La Embajada de Mongolia con sede en Cuba, es concurrente con la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana y Mongolia acordaron la exención de visado para sus ciudadanos, según consta en la nota diplomática DU/TI-051162, del 29 de diciembre de 2025.

El documento, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana a través de su Embajada en Cuba, establece que los ciudadanos dominicanos y los nacionales de Mongolia que posean pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios no requerirán visado para ingresar a cualquiera de las dos naciones.

Ratificación en Mongolia

Indica la nota que el acuerdo de exención de visados fue firmado el 26 de septiembre de 2024 y aprobado oficialmente el 28 de noviembre de 2025 mediante la resolución 94-25, G.O. No.11219, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la legislación nacional.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana se permite solicitar información sobre el estado que guarda el proceso de ratificación en Mongolia, a los fines de dar cumplimiento sobre la entrada en vigor del mismo", indica un comunicado de prensa sobre el acuerdo.

También explica que la embajada dominicana en Cuba agradece a la representación de Mongolia en esa nación, las diligencias para hacer posible este acuerdo.

