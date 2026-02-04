Las aerolíneas dominicanas se preparan para reanudar vuelos hacia Venezuela

22/07/2025. Aviones estacionados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Con la reactivación de la conectividad aérea entre la República Dominicana y República Bolivariana de Venezuela, varias compañías nacionales se preparan para iniciar sus vuelos a ese destino, que cuenta con una de las diásporas extranjeras de mayor crecimiento en el país.

Mediante la resolución 24-2026 de la Junta de Aviación Civil (JAC), se autoriza específicamente a Red Air S.A. y Sky High Aviation Dominicana S.A. para retomar esta ruta en su oferta de destinos. No obstante, otras compañías dominicanas ya están realizando los preparativos necesarios para asumir ese destino aerocomercial, amparados en los acuerdos vigentes de transporte aéreo.

Según el presidente de la JAC, Héctor Porcella, estas operadoras aéreas están ajustando sus programaciones de vuelo para integrarse a la ruta entre la República Dominicana y Venezuela.

"Las aerolíneas (que están en la resolución) tienen el permiso vigente para hacer los vuelos, ellos están ajustando sus programaciones de vuelos para integrarlas lo antes posible", informó Porcella.

El funcionario agregó que no hay un orden establecido para la reanudación de los vuelos, lo que otorga flexibilidad a las aerolíneas para incorporarse de acuerdo con su disponibilidad operativa.

Air Century se prepara para ofrecer vuelos a Venezuela

El presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) y de la aerolínea Air Century, Omar Chahín, aseguró que se encuentran trabajando para iniciar vuelos a varios puntos de Venezuela.

Indicó que este proceso podría tomar alrededor de dos meses para su ejecución, considerando que debe acompañarse de un proceso de divulgación apropiado para garantizar la sostenibilidad de la propuesta.

"Cualquiera de las líneas que intente volar de inmediato va a tener una pérdida significativa, porque primero hay que organizar la operación y hacer de conocimiento público que vas a comenzar a operar para que pueda ser efectiva y que la gente se entere", dijo Chahín.

Como representante del gremio destacó la importancia de esta actividad, dada la constante relación de intercambio que Venezuela ha tenido con República Dominicana en el pasado. "Es una noticia excelente para las líneas aéreas dominicanas que podamos tener a Venezuela de nuevo en nuestra carpeta de destinos", manifestó.

Aunque aún con escasas expectativas y proyecciones más a futuro, agregó que también les gustaría que se establezcan las condiciones para promover una frecuencia hacia Haití, considerando que es un destino con oportunidades empresariales significativas.

