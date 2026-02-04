DEA destaca apoyo del Gobierno dominicano en lucha contra el narcotráfico y la corrupción

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa (izquierda), y el agente especial a la DEA en la región del Caribe, Michael A. Miranda. ( FUENTE EXTERNA )

El agente especial a cargo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la región del Caribe, Michael A. Miranda, destacó este miércoles el respaldo del Gobierno dominicano a las operaciones de interdicción conjunta para enfrentar el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.

Mediante una nota de prensa, Miranda subrayó, además, la determinación del presidente Luis Abinader de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones y a cualquier nivel, al considerar este esfuerzo como un eje fundamental para fortalecer el estado de derecho, la transparencia institucional y la efectividad de las acciones contra el crimen organizado.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión de trabajo con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, en la que el funcionario estadounidense resaltó el espíritu de cooperación de la República Dominicana para investigar, arrestar y desarticular organizaciones criminales que operan en la región, particularmente aquellas vinculadas al tráfico y distribución de drogas sintéticas.

El encuentro se enmarca en el respaldo del país a la campaña impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos "Proteger, Prevenir y Apoyar", orientada a enfrentar las consecuencias del fentanilo y otras drogas sintéticas a nivel regional y global.

"El liderazgo del presidente Luis Abinader demuestra que la seguridad y la protección de la vida no conocen fronteras. Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en la confianza, el trabajo en equipo y la responsabilidad común", expresó Miranda.

Añadió que la participación del país en la campaña Fentanyl Free America reafirma que una América libre de fentanilo es posible y que el compromiso conjunto se traduce en un mundo más seguro y estable.

Cooperación bilateral

"Cuando los gobiernos trabajan unidos, los resultados salvan vidas y fortalecen a nuestras naciones", sostuvo.

De su lado, el presidente de la DNCD agradeció la cooperación continua de la DEA y reiteró el compromiso del Gobierno dominicano de perseguir y desarticular las estructuras del narcotráfico nacional e internacional, así como de seguir fortaleciendo las capacidades institucionales frente a las amenazas emergentes del crimen organizado.

En la reunión participaron también los agentes especiales Kaleb Sanderson, agregado de la DEA en la República Dominicana, y Melitón Cordero, agente especial supervisor.

Durante el encuentro, ambas instituciones pasaron balance a las operaciones conjuntas ejecutadas en el último año y evaluaron iniciativas estratégicas que podrían desarrollarse en 2026 contra el tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos conexos.