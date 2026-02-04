Denuncian robo de ganado en varias comunidades rurales del municipio de Higüey

Robo de vacas desata alarma entre los productores de Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

Ganaderos de la comunidad de La Estancia, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, denunciaron este miércoles el robo de 19 vacas ocurrido la madrugada de ayer, un hecho que ha generado alarma entre los productores de la zona y que, hasta el momento, afirman que no ha recibido una respuesta por parte de las autoridades.

El ganadero Julián del Rosario Jiménez explicó que los animales fueron sustraídos vivos, presuntamente utilizando un camión de gran tamaño, sin que ningún residente o autoridad detectara el movimiento.

"Lo extraño es cómo salen 19 cabezas de ganado de una zona cercana a la autovía y nadie ve nada. Entendemos que debe haber más patrullaje nocturno y cámaras en esa vía", expresó.

Del Rosario Jiménez señaló que esta pérdida representa "un duro golpe económico", ya que muchas de las vacas forman parte de la producción lechera y otras están comprometidas mediante préstamos bancarios.

Indicó que la comunidad es altamente productiva, con una producción diaria que supera las dos mil botellas de leches diariamente, y que, pese a ello, los ganaderos no se sienten respaldados por las autoridades.

Piden medidas preventivas

El productor también hizo un llamado a las autoridades provinciales y municipales y a los organismos de seguridad para que se acerquen a la comunidad, escuchen a los afectados y tomen medidas preventivas.

Advirtió que, de no obtener respuestas, los ganaderos organizados podrían verse obligados a tomar acciones diferentes, aunque reiteró que su interés es resolver la situación de manera pacífica.

Robos de ganado afectan a varias comunidades rurales

Además del caso ocurrido en La Estancia, el robo de ganado se ha extendido a distintas comunidades rurales de Higüey, afectando a varios productores en los últimos días.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por los ganaderos, al menos seis personas han resultado afectadas recientemente, con pérdidas que oscilan entre dos y cinco animales por productor.

El presidente de la Asociación de Ganaderos Nisibón (Agani), Pedro Castillo, confirmó que solo en la última semana unas siete denuncias han sido interpuestas por robo de ganado en diferentes puntos del municipio.

Detalló que los hechos se concentran en zonas cercanas a la Autovía del Coral, pero también en comunidades como Guajabo, La Jarda, La Cruz, La Ceiba del Salado y Macao, zonas caracterizadas por su cercanía a carreteras de fácil acceso, lo que facilita el rápido desplazamiento de los ladrones.

Castillo explicó que los robos ocurren principalmente en horas nocturnas, especialmente entre los días jueves y domingo, y que incluyen tanto ganado de ordeño como de carne, muchos de ellos de alta genética, con valores que pueden superar los 150 mil pesos por animal.

Ante esta situación, Agani anunció la coordinación de una reunión con la Policía Nacional, el Departamento de Cuatrería y la Fiscalía, así como con los ganaderos afectados, con el objetivo de establecer acciones concretas de vigilancia y prevención.

También reiteró el llamado al Estado para reforzar la seguridad en las zonas rurales y proteger a un sector clave para la economía local.

