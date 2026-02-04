Frontera domínico-haitiana se mantiene en calma, asegura comandante del Ejército

El comandante del Ejército, Jorge Iván Camino Pérez, hizo un recorrido por Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

El comandante general del Ejército de la República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, afirmó este miércoles que la frontera del país se mantiene en absoluta calma y bajo estricto control, pese a los hechos violentos registrados recientemente en territorio haitiano.

El alto mando militar se refirió a los incidentes ocurridos del lado haitiano, entre ellos el asesinato de varias mujeres en la comunidad de Macacias, así como las acciones de bandas armadas, aclarando que no se han producido situaciones que alteren la seguridad del lado dominicano.

Camino Pérez explicó que el Ministerio de Defensa ya fijó su posición oficial sobre esos acontecimientos y señaló que una persona fue detenida en la provincia Elías Piña por su presunta vinculación con los hechos, los cuales están siendo investigados, ya que ocurrieron entre finales del año pasado y el presente mes en Haití.

Vigilancia permanente

"El Ejército mantiene una vigilancia permanente en toda la línea fronteriza. Cualquier persona que viole las leyes dominicanas es detenida y puesta a disposición de la justicia", subrayó el comandante general, al recordar que 27 ciudadanos dominicanos fueron sometidos al Ministerio Público el pasado mes por distintos ilícitos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un recorrido de supervisión realizado por el alto mando militar, que abarcó desde la frontera sur en Pedernales hasta la zona norte en Dajabón.

"Visitamos puestos, destacamentos y puntos estratégicos, y todo se encuentra en orden. El Ejército continúa firme en su línea de trabajo", aseguró.

En el recorrido por la frontera de Dajabón acompañaron al comandante general el general de brigada José Manuel Durán Infante, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería con asiento en Mao; el coronel Aldo Ramón Fernández, comandante del Décimo Batallón; así como el empresario Takeshi Mukai, asistente del despacho de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, entre otras autoridades militares y civiles.