Ángel del Pino Cuya, el peruano "gerente" detrás de la falsa alarma de bomba que paralizó el AILA

Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, de nacionalidad peruana, acusado por terrorismo. ( FUENTE EXTERNA )

Ángel del Pino Cuya, ciudadano peruano residente en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, es el hombre acusado por las autoridades como la voz que activó una falsa alarma de bomba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), incidente que obligó a activar un protocolo de emergencia de alcance internacional.

Presentándose como gerente de un restaurante en Blue Mall e identificándose falsamente en una llamada como "Ricardo Casas" procedente de Francia, aseguró que la información le había llegado minutos antes de la nave salir, y que le tardaría 35 minutos trasladarse para notificarlo en persona tras denunciar la presencia de un explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines.

Aunque no viajaba en el vuelo, Del Pino Cuya aseguró durante la llamada, hecha desde un iPhone 12, que una persona abordo con esquizofrenia representaba un riesgo, información que dijo haber recibido de un allegado por WhatsApp, según el expediente de coerción.

Desvío

El aviso no solo obligó al avión con 136 pasajeros a bordo y seis tripulantes a cancelar de emergencia, sino que provocó el desvío de otros cuatro vuelos y pérdidas millonarias por la logística de emergencia activada por Aeropuertos Dominicanos (Aerodom), según detalla el expediente de medida de coerción.

El Ministerio Público sostiene tras el incidente, que el imputado intentó borrar rastros de su comunicación, lo que terminó reforzando las sospechas en su contra.

Las autoridades lograron identificar al imputado tras el análisis técnico de la llamada, que fue grabada y rastreada a través de los sistemas de comunicación de Aerodom. Con ello, quedó desmontada la identidad falsa utilizada por el denunciante.

Del Pino Cuya fue arrestado y permanece bajo custodia mientras espera que un tribunal conozca la solicitud del Ministerio Público de medida de coerción, argumentando los riesgos para la seguridad aérea y las pérdidas económicas ocasionadas.

Al momento de su detención, el 28 de enero de 2026, frente a su residencia en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, le fueron ocupados un iPhone 12, una SIM card y un vehículo Ford Explorer, dos llaves y dos token.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este jueves 5 de febrero en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

Condena hasta de 40 años

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público estableció una calificación jurídica provisional contra Ángel del Pino Cuya y/o Ricardo Casas por presunta violación a los artículos 3, inciso 1, literal e; 63 y 78 de la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, así como a los artículos 11 y 30 de la Ley No. 267-08 sobre Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

En su artículo 11, la legislación establece que "ataques a puertos y aeropuertos serán castigados con penas de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, todo aquél que mediante violencia, soborno, engaño o coacción, o cualquier otro medio ilícito, usando o no armas o instrumentos peligrosos, reales o supuestos, se apodere, capture, bloquee, dañe o perturbe, todo o parte de las instalaciones de puertos o aeropuertos nacionales o internacionales, o interfiera, inutilice o bloquee sus sistemas operativos, o de las aeronaves o naves en ellos estacionados o atracados

En el país ya existen precedentes de este tipo de delitos. En 2016, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenció a 35 años de prisión a Frankeli Holguín Medina, acusado de cometer un atentado en la segunda línea del Metro, en el que 18 personas resultaron con quemaduras y heridas.

Esta condena lo convirtió en el primer dominicano sentenciado por violación a la ley de terrorismo.