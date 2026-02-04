Denuncian fuerte olor a gas propano en Villa Marina y Colina de los Ríos

El edificio In Tempo, en Villa Marina, sufrió una explosión hace poco tiempo. ( FUENTE EXTERNA )

Comunitarios de los sectores Villa Marina y Colinas de los Ríos, en el Distrito Nacional, así como los alrededores del kilómetro 9 de la autopista Duarte, han alertado la tarde de este miércoles de un fuerte olor a gas propano en la zona.

El temor se ha apoderado de personas que viven en las zonas ante el temor de que ocurra una desgracia como la que afectó al edificio In Tempo, el cual registró una explosión hace poco más de un mes presuntamente por una fuga de gas en uno de los apartamento, producto de lo cual una persina murió y otra resultó lesionada.

Hacen un llamado al Cuerpo de Bomberos para que acuda al lugar a revisar.