Sancionarán comercios que incurran en prácticas engañosas por el Día de San Valentín

Una persona sostiene una rosa roja en el marco de la celebración del Día de San Valentín. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este miércoles que inició un operativo especial de inspección a nivel nacional, con el propósito de vigilar las ofertas, promociones y precios anunciados por los comercios con motivo de la celebración del Día de San Valentín, y evitar prácticas engañosas que afecten a la ciudadanía.

Mediante una nota de prensa, el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, indicó el operativo se desarrollan en tiendas por departamentos, floristerías, joyerías, restaurantes, perfumerías y plataformas de comercio electrónico, sectores donde tradicionalmente se registra un aumento significativo de ofertas durante esta festividad que se celebra el 14 de febrero de cada año.

Explicó que el operativo está enfocado en verificar la veracidad de la publicidad, el respeto a los precios exhibidos, así como la claridad y cumplimiento de las condiciones de las promociones, con especial atención a las garantías y políticas de devolución ofrecidas a los consumidores.

Sanciones

En ese sentido advirtió todo comercio que incurra en irregularidades será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 358-05, reiterando que la institución no permitirá violaciones a los derechos de los consumidores.

Alcántara exhortó a la población a informarse antes de realizar sus compras, a comparar precios, leer detenidamente las condiciones de las ofertas y conservar sus comprobantes de pago, los cuales constituyen la principal evidencia para presentar reclamaciones.

Pro Consumidor recordó que mantiene canales habilitados para recibir denuncias, reclamaciones y ofrecer orientación, reafirmando su compromiso de defender los derechos de los consumidores y garantizar relaciones comerciales justas, transparentes y responsables, especialmente en temporadas de alta demanda como el Día de San Valentín.