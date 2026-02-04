Vecinos en alerta por fuerte olor a gas en Villa Marina y Los Ríos

Daisy Pérez de Jesús, residente de Villa Marina, dijo tiene tres dís percibiendo el hedor a gas. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

"Importante. Se está presentando un olor muy fuerte en toda el área de Villa Marina, entre la calle Primera y la calle La Paz. Favor publicar para ver si alguien sabe de dónde viene y para alertar a los vecinos de la zona". Con este mensaje reenviado por un vecino, sus moradores se alertaron sobre un posible peligro alrededor de las 3:00 de la tarde, en dicho sector del Distrito Nacional.

Preocupados ante lo que podría ser una fuga de gas, y con el recuerdo aún muy presente de la explosión ocurrida en la torre In Tempo, en Villa Marina —que cobró la vida de una persona y dejó a otras heridas—, denunciaron a las autoridades que percibían un "fuerte olor a gas", el cual se sentía también, según los reportes, en el sector Colinas de Los Ríos y en los alrededores del kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Impacto en la comunidad

"El olor a gas viene de Villa Marina", dijo Jessica Flores a Diario Libre, residente en Colinas de Los Ríos, al referirse al hedor. Según Flores, en su zona se sintió alrededor de las 4:30 de la tarde, pero "no mucho", aunque indicó que revisó su casa por precaución.

En tanto, Daisy Pérez de Jesús, quien vive en Villa Marina, manifestó que tiene tres días sintiendo un olor a gas, pero que no se alarmó porque "como pasan muchos vehículos de nuevo", le pareció normal, ya que en su mayoría son carros concho que funcionan con gas.

Daisy expresó que no fue hasta este miércoles cuando se enteró de una posible fuga, a través de las redes sociales y de otros vecinos que reportaron la situación, lo que la sorprendió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-91727-pm-2-c85ad0bf.jpeg Bomberos concientiza al personal de la bomba sobre qué hacer en caso de recibir un tanque de gas en mal estado. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-91728-pm-2dcee1b5.jpeg Bombero supervisa maquina de expendio de gas para prevenir en caso de fuga. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-91726-pm-8385485b.jpeg Unidad de bomberos inspecciona estación de gas propano. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-91725-pm-72e307b3.jpeg Calle H en el sector Villa Marina del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-91724-pm-b876cbdf.jpeg Residente de Villa Marina expresa preocupación por el olor a gas. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Dijo que por su calle solo vio pasar una unidad de bomberos y una del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

"A mí me duele hasta la cabeza; ha sido muy fuerte el mal olor, ha sido insoportable. Ahora mismo tengo los ojos hasta lagrimosos", dijo Luis Minier Javier, otro residente de Villa Marina, quien se alertó al percibir el olor, lo que lo llevó a revisar toda su casa.

"Nosotros tuvimos un acontecimiento que nos ha dejado un poquito marcados", dijo Minier, al expresar su preocupación al recordar la explosión en el edificio In Tempo y señalar que cerca de su casa hay una bomba de gas.

Acciones de las autoridades

El Cuerpo de Bomberos envió dos unidades para supervisar la zona.

En un recorrido por la zona, el primer teniente del Cuerpo de los Bomberos, Jesús de León, manifestó a Diario Libre que, tras alrededor de dos horas de supervisión su unidad no encontró el origen de la alerta reportada.

"Fuimos bomba por bomba. Fuimos a edificaciones y no encontramos nada", indicó el primer teniente a cargo de la flotilla de bomberos, al ser abordado en la estación de expendio de gas del sector La Esperanza, en Los Ríos.

De León explicó que tan pronto recibieron el llamado de alerta a través del 9-1-1, su unidad inició un recorrido desde la bomba del kilómetro 9 hasta Solgas, en Los Ríos, donde concluyó la inspección.

Durante el trayecto encontraron un tanque de gas en mal estado, por lo que procedieron a levantarlo y retirarlo cuidadosamente de la zona. Como parte del procedimiento, el jefe de la unidad se acercó al encargado de la estación y le explicó que, al recibir tanques en malas condiciones, su deber es apartarlos y llamar a los bomberos para que sean retirados.

Indicó que, aunque ese tanque no fue la causa de la alerta, no se debe omitir el procedimiento por precaución.