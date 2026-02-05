×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abuso sexual
Abuso sexual

Apresan en EE. UU. excoronel que huyó del país tras ser acusado de abuso sexual infantil en Peravia

La víctima fue operada de emergencia y se encuentra ingresada en un centro de salud

    Expandir imagen
    Apresan en EE. UU. excoronel que huyó del país tras ser acusado de abuso sexual infantil en Peravia
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Un coronel retirado de la Policía Nacional, señalado por su presunta implicación en un caso de abuso sexual contra una niña de siete años en la provincia Peravia, fue arrestado en Estados Unidos y posteriormente devuelto este jueves a la República Dominicana.

    El hombre fue identificado como Nicolás Núñez, de 60 años, exoficial superior en condición de pensionado, quien arribó este jueves al Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, tras ser detenido como resultado de la cooperación entre organismos de seguridad dominicanos y estadounidenses. Contra Núñez pesaba una orden de arresto emitida por las autoridades judiciales dominicanas.

    De acuerdo con la Policía Nacional y el Ministerio Público, el imputado era buscado desde que familiares de la menor interpusieron una denuncia formal el pasado 1 de febrero, lo que dio inicio a una investigación coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta, con participación del Departamento Especializado de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) y fiscales especializados en niños, niñas y adolescentes.

    Niña está ingresada y fue operada

    La menor, cuya identidad se mantiene en reserva conforme a la legislación vigente, fue ingresada de emergencia en un centro de salud de Baní, provincia Peravia, donde recibe atenciones médicas especializadas y fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Su estado de salud y diagnóstico se manejan bajo estricta confidencialidad.

    • Durante el proceso investigativo, una familiar cercana de la víctima ofreció testimonio en el que identificó al presunto agresor, conocido como "El Coronel", describiendo un supuesto patrón reiterado de acercamiento y manipulación hacia la niña.

    Las autoridades indicaron que Núñez será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso

    TEMAS -