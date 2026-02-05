Cámara de Cuentas concluye ocho de 14 líneas de investigación en auditoría a Senasa

El vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Francisco Tamárez Florentino, y por el miembro del órgano fiscalizador Francisco Franco, ambos integrantes de la Comisión de Auditoría al Senasa. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Cuentas informó este jueves que ha concluido ocho de las catorce líneas de investigación que se desarrollan en la auditoría forense y financiera al Seguro Nacional de Salud (Senasa), por el alegado fraude que se cometió en la ARS estatal, estimado por el Ministerio Público en más de 15,900 millones de pesos.

El vicepresidente del órgano fiscalizador e integrante de la comisión de auditoría, Francisco Tamárez Florentino, explicó que los equipos de campo tienen avanzadas de manera sustancial varias de las líneas investigativas, restando únicamente algunos detalles para su cierre.

“Existen catorce líneas de investigación; de estas, los equipos de campo tienen ocho prácticamente concluidas”, precisó durante una visita realizada a la institución.

Tamárez Florentino reafirmó el compromiso de la Cámara de Cuentas con la pulcritud, la calidad técnica y el estricto apego a las normas nacionales e internacionales que rigen los procesos de auditoría e investigación.

Destacó que el trabajo que se realiza en Senasa cumple con los estándares exigidos para este tipo de fiscalizaciones.

Indicó que la visita tuvo como objetivo verificar los avances de la investigación especial forense y de la auditoría financiera que se ejecutan en la ARS estatal, en el marco de las denuncias por presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Trabajan con órganos de persecución

Durante el recorrido también estuvo presente el miembro del pleno de la Cámara de Cuentas, Francisco Franco, quien señaló que, además de cumplir con los plazos establecidos, los equipos auditores trabajan de manera coordinada con los órganos de persecución penal, a través de una mesa técnica investigativa, con el propósito de articular los hallazgos preliminares.

“Estamos realizando un trabajo exhaustivo, tal como lo espera la sociedad dominicana, siempre con respeto a las atribuciones constitucionales y legales de cada institución y bajo un enfoque de colaboración interinstitucional”, resaltó Franco.

En ese contexto, recordó que la Ley 18-24 establece que los informes de la Cámara de Cuentas constituyen un elemento probatorio de primer orden.

Ambos funcionarios resaltaron la profesionalidad, capacidad técnica y compromiso ético del personal auditor que participa en la fiscalización a Senasa, y aseguraron que el informe será presentado con la debida presteza y calidad, respetando el debido proceso y los criterios establecidos por la ley.

La Comisión de Auditoría de la Cámara de Cuentas informó que se prevé que el informe preliminar de la investigación a Senasa esté listo en un plazo no mayor a tres meses.