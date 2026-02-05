Madre de Brianna Genao denuncia falta de respuestas y exige mayor acción de las autoridades

Yésica González madre de la menor desaparecida en Imbert Puerto Plata, no ha recibido información actualizada sobre el curso de la investigación. ( ARCHIVO )

A más de un mes de la desaparición de la niña Brianna Genao, de 3 años de edad, ocurrida el pasado 31 de diciembre en la comunidad Barrero del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, su madre, Yéssica González, alzó nuevamente la voz para denunciar este jueves la falta de respuestas por parte de las autoridades y el aparente olvido del caso por parte de la sociedad.

En una publicación difundida en redes sociales, González expresó su frustración y dolor ante lo que considera una alarmante indiferencia frente a la desaparición de su hija.

"¿Cómo es posible que en este país se olviden las cosas tan rápido?", cuestionó, señalando que el paso del tiempo ha apagado la atención pública sobre el caso sin que exista información concreta sobre el paradero de la menor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-05-at-14856-pm-27558621.jpeg La niña Brianna Genao, de tres años de edad, sigue desapaecida. (ARCHIVO)

La madre afirmó que, hasta la fecha, la familia no ha recibido ningún tipo de respuesta ni avances claros sobre la investigación.

"Mi niña tiene desaparecida desde el 31 de diciembre y no tenemos respuesta de nada, absolutamente nada. Exigimos una respuesta", expresó.

González también criticó lo que percibe como una falta de urgencia ante la desaparición de niños en el país y lamentó los comentarios y opiniones emitidas sin consideración por el sufrimiento de las familias afectadas.

"¿Cómo pueden hablar y opinar sin importarles el sufrimiento de una familia destrozada?", manifestó.

Estado actual del caso y demandas familiares

En su mensaje, advirtió sobre el peligro de que los casos de desapariciones queden en el olvido con el paso del tiempo, como si el dolor tuviera "fecha de vencimiento", y llamó a no normalizar este tipo de situaciones.

El caso de Brianna Genao continúa sin resolverse, mientras sus familiares insisten en que se mantenga activa la búsqueda y se refuercen las investigaciones.

Brianna, de tres años de edad, fue vista por última vez en la comunidad Barretina, del municipio Imbert, provincia Puerto Plata.