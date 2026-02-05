Obras Públicas anuncia licitación para construcción del Puente Basculante de SD

El puente flotante que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició un proceso de licitación pública internacional para la construcción del nuevo Puente Basculante (levadizo) de Santo Domingo, una obra estratégica que sustituirá el actual puente flotante (barcaza) sobre el río Ozama, conectando Santo Domingo Este con el Distrito Nacional.

De acuerdo con el pliego de condiciones de la licitación (MOPC-CCC-LPI-2026-0001), la nueva obra estará ubicada a unos 80 metros al sur del puente flotante y de forma paralela.

El presupuesto base de la obra asciende a RD$ 4,500,000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de pesos dominicanos). Destaca el documento que esta cantidad servirá como referencia para evaluar las ofertas económicas que presenten las empresas interesadas, evitando propuestas que no resulten viables técnica o financieramente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/screenshot-2026-02-05-104458-06ba5535.png El nuevo puentebasculante (levadizo) de Santo Domingoestará ubicada a unos 80 metros al sur del puente flotante y de forma paralela. (MOPC)

Detalles de la obra

La contratación contempla un alcance integral que incluye el diseño, la ingeniería de detalles, la construcción, el montaje y la puesta en operación del puente basculante, así como la instalación de componentes civiles, mecánicos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos y la readecuación del entorno del proyecto.

La nueva obra, también conocida como puente levadizo, permitirá el tránsito fluvial de embarcaciones y ha sido concebida con una vida útil superior a los 100 años.

Tiempo de construcción y armonía con Zona Colonial

El tiempo estimado de construcción es de dos años, incluyendo la fase de pruebas.

"Este nuevo puente basculante dispone de un diseño en armonía con el entorno de la Zona Colonial, así como permitirá el tránsito fluvial cruzando entre sus dos pilas, tanto de botes, yates, remolcadores y buques cómo de barcazas generadoras aguas arriba de los ríos Ozama e Isabela", indica el pliego de condiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/screenshot-2026-02-05-104542-4678dbaf.png La nueva obra, también conocida como puente levadizo, permitirá el tránsito fluvial de embarcaciones. (MOPC)

También asegura que el puente ofrecerá mayor seguridad y economía a los usuarios que se desplazan en forma recurrente entre la zona oriental y occidental del Gran Santo Domingo, y contribuirá a la atracción turística de esa zona de la ciudad.

¿Por qué sustituir el puente flotante?

La obra responde a la necesidad urgente de reemplazar el actual puente flotante, cuya infraestructura presenta un deterioro avanzado y serias limitaciones operativas.

Estudios citados en el documento advierten que la demanda vehicular entre la zona oriental y occidental del Gran Santo Domingo supera la capacidad actual, generando congestión, demoras y riesgos para los usuarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/cerraran-el-puente-flotante-por-dos-horas-este-sabado-cc198546.jpeg La demanda vehicular entre la zona oriental y occidental del Gran Santo Domingo supera la capacidad actual. (ARCHIVO)

Presentación de propuestas y adjudicación

Según el cronograma oficial, la recepción de las ofertas técnicas y económicas está fijada para el martes 10 de marzo de 2026, a las 10:00 de la mañana. Ese mismo día se realizará la apertura y evaluación inicial de las propuestas técnicas.

La adjudicación de la obra está prevista para el jueves 16 de abril de 2026, mientras que la notificación formal a los oferentes se realizará el 23 de abril de 2026. Posteriormente, la firma del contrato se programó para el 21 de mayo de 2026, con su publicación oficial al día siguiente en los portales institucionales.

Busca consultora

Obras Públicas también lanzó el proceso de Licitación Pública Internacional MOPC-CCC-LPI-2026-0002 para la contratación de una empresa consultora que tendrá a su cargo la supervisión integral del diseño, construcción, montaje y puesta en operación del Puente Basculante de Santo Domingo.

De acuerdo con el pliego de condiciones, la consultoría incluirá la supervisión de los componentes de la obra garantizando el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales aplicables.

Según el MOPC, el presupuesto base para la contratación del servicio de una empresa consultora asciende a RD$288,933,750.00 (doscientos ochenta y ocho millones novecientos treinta y tres mil setecientos cincuenta con 00/100 centavos (RD$288,933,750.00).