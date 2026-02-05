Migración informa que detuvo a más de 38 mil extranjeros en enero

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que durante el mes de enero fueron detenidos 38,392 ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular en distintos puntos del territorio nacional, como resultado del fortalecimiento de los operativos de interdicción migratoria.

Acciones de la autoridad

La institución detalló que 36,743 extranjeros fueron repatriados luego de ser trasladados a los puestos fronterizos ubicados en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, donde la DGM mantiene presencia permanente de norte a sur en la línea limítrofe.

De acuerdo con el informe, las detenciones se realizaron mediante operativos conjuntos entre agentes de interdicción migratoria y organismos de seguridad del Estado.

En ese sentido, los agentes de Migración detuvieron 24,420 personas, mientras que el Ejército de República Dominicana (ERD) apresó 8,121, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) 3,334, y la Policía Nacional 868.

A través de una nota de prensa, la DGM indicó que en los operativos realizados el miércoles 3 de febrero fueron detenidas 1,077 personas, de las cuales 899 fueron repatriadas, como resultado de 707 interdicciones ejecutadas directamente por agentes migratorios y 370 entregas realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional .

Detalles confirmados de las detenciones y deportaciones

En ese proceso, el ERD entregó 237 personas, la Policía Nacional 24, y el Cesfront 109. Las acciones se desarrollaron de manera conjunta con la unidad Los Topos y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.

Durante esa jornada, en el Gran Santo Domingo se registraron 199 detenciones, principalmente en sectores como Villa Mella y Cristo Rey. En Montecristi se contabilizaron 66 interdicciones, mientras que en La Vega fueron detenidas 58 personas en provincias como Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná, según indica la nota.

En la región Sur, Barahona reportó 48 casos en comunidades como San Rafael, La Ciénaga, Enriquillo y Bahoruco. En Puerto Plata, se registraron 11 detenciones en sectores como La Rigola, Conani, Sánchez, Los Ginebra, Bello Costero, Los Sufridos y El Avispero. También se realizaron interdicciones en Benerito, provincia La Romana, y en otras comunidades de la Zona Este del país.

Ese miércoles, los 899 extranjeros deportados fueron trasladados a través de los puntos fronterizos de Dajabón (381), Elías Piña (393), Jimaní (92) y Pedernales (33).

La DGM reiteró que estos operativos se ejecutan de manera permanente y focalizada, con apego al respeto de los derechos humanos, como parte de la política integral del Gobierno dominicano dirigida a ordenar el flujo migratorio irregular, fortalecer la seguridad y promover la convivencia pacífica en el país.