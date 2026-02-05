Ocupan 14 paquetes de cocaína en el AILA en equipaje de un joven croata

Fotografía difundida por la DNCD de los paquetes de cocaína incautados a un joven croata en el AILA. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades decomisaron 14 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína durante un operativo de vigilancia y control realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), cuando un pasajero extranjero se disponía a viajar hacia Frankfurt, Alemania.

El decomiso se produjo tras labores de seguimiento e inteligencia que permitieron identificar al viajero, quien llevaba consigo un equipaje de mano. Al pasar la mochila por una de las máquinas de rayos X, se detectaron imágenes sospechosas que motivaron una inspección más exhaustiva.

Durante la revisión, realizada en presencia del imputado y por instrucciones del fiscal actuante, se encontraron dentro de una mochila de color negro 14 paquetes envueltos en fundas plásticas de distintos colores, que contenían una sustancia que se presume es cocaína.

Joven croata será sometido

Por el caso fue arrestado un joven de nacionalidad croata, de 21 años de edad, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Fotografía difundida por la DNCD de los paquetes de cocaína incautados a un croata en el AILA. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades informaron que se ha iniciado una investigación para determinar si existen otros implicados en esta frustrada operación de narcotráfico internacional, con el objetivo de identificarlos y ponerlos a disposición del sistema judicial.

Los paquetes ocupados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizará el análisis correspondiente para confirmar el tipo y peso exacto de la sustancia incautada.

En la operación participaron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), apoyados por inspectores de Aduanas (DGA) y coordinados por el Ministerio Público .

