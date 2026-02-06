Ingeniero plantea tres peritajes para determinar causas del colapso del Jet Set

El ingeniero estructural Luis Adolfo Abbott Zorrilla consideró que el colapso de la estructura del Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, debe ser analizado mediante al menos tres peritajes técnicos independientes, a fin de establecer con objetividad las causas del siniestro y determinar responsabilidades.

El especialista en estructuras sismo-resistentes explicó que, dada la complejidad del caso, un único informe pericial resulta insuficiente.

Indicó que el procedimiento adecuado contempla un peritaje ya realizado, uno por parte de los demandantes y otro correspondiente a la parte demandada, cuyos resultados deberían integrarse en un informe consolidado.

Análisis parciales

"En colapsos estructurales de esta magnitud no se puede trabajar con análisis parciales. Solo a través de varios peritajes independientes es posible identificar coincidencias técnicas, divergencias y llegar a conclusiones verificables", señaló Abbott Zorrilla a través de una nota de prensa.

El también docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo ( INTEC ) sostuvo que este método permitiría al juez contar con mayores elementos de juicio para tomar una decisión "más objetiva, precisa y justa", al tiempo que contribuiría a fortalecer la credibilidad del proceso judicial.

Aseguró que este tipo de abordaje no es excepcional, sino una práctica habitual en siniestros estructurales complejos, experiencia que —dijo— ha vivido en otros casos en los que ha participado como perito técnico.

Ha insistido de manera reiterada en la necesidad de fortalecer la conciencia sísmica en la República Dominicana, país que se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad geológica.

"El problema no es el sismo, sino la estructura", ha enfatizado en diversos espacios, subrayando la importancia del cumplimiento estricto de las normas de construcción como eje fundamental para la protección de vidas humanas.