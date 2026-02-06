Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisaron 15 paquetes de una sustancia presumiblemente marihuana durante labores de inspección conjunta realizadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

Los agentes y militares desarrollaban un operativo en una de las áreas de carga cuando una unidad canina dio una alerta positiva de sustancias controladas en el interior de una caja de cartón que llegó a la terminal procedente de Estados Unidos, según indica una nota de prensa de la DNCD.

Coordinados por un fiscal, los equipos operativos procedieron a abrir la caja, ocupando en su interior un total de 15 paquetes de la presunta droga, envueltos en fundas plásticas transparentes, con un peso preliminar de 18 libras.

Investigación y acciones contra el narcotráfico

La caja, en tránsito por el país según el manifiesto, fue enviada por un individuo con dirección en Elkhorn, Sacramento, California, y tenía como destino final una supuesta compañía localizada en Miami, Estados Unidos.

El Ministerio Público y la DNCD investigan el frustrado envío de la presunta marihuana bajo esta modalidad, mientras continúan intensificando sus labores operativas y de interdicción contra el narcotráfico en aeropuertos, puertos, fronteras y otros puntos del país.

El operativo fue realizado por la DNCD en coordinación con el Ministerio Público y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC).

Otro caso

Las autoridades informaron que ayer fue decomisado un total de 14 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína durante un operativo de vigilancia y control realizado en el AILA-JFPG, cuando un pasajero extranjero se disponía a viajar hacia Frankfurt, Alemania.

El decomiso se produjo tras labores de seguimiento e inteligencia que permitieron identificar al viajero, quien llevaba consigo un equipaje de mano. Al pasar la mochila por una de las máquinas de rayos X, se detectaron imágenes sospechosas que motivaron una inspección más exhaustiva.