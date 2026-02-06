Convenio garantizará atención médica a privados de libertad

El titular de la DGSPC, Roberto Santana, y el director ejecutivo del SNS, Julio Ladrón, se estrechan la mano tras la firma del convenio de colaboración interinstitucional. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) firmaron un convenio que ratifica la disposición de los hospitales públicos a fortalecer la atención médica necesaria, segura y oportuna a los privados de libertad en el sistema penitenciario nacional.

El acuerdo, firmado por el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Ladrón, y el titular de la Dgspc, Roberto Santana, compromete al sistema de salud a poner a disposición del sistema penitenciario equipos, servicios y personal médico, así como asistencia de especialistas, con el objetivo de garantizar servicios de salud de calidad a los internos de los distintos recintos carcelarios.

Mediante una nota de prensa, se informó que el SNS apoyará la gestión de solicitudes de servicios médicos especializados, incluyendo emergencias, áreas quirúrgicas, neurocirugía, cirugía de columna, laboratorio, imágenes diagnósticas y odontología, dentro de hospitales previamente identificados.

De su lado, la Dgspc se compromete a poner a disposición del SNS a los internos que integran brigadas para el medio libre y que se encuentran en período de prueba, conforme a su catálogo de habilidades, entre ellas pintores, carpinteros, jardineros, electricistas, ebanistas, albañiles, letristas, plomeros y maestros constructores.

Compromiso Institucional

Tras la firma del acuerdo, el doctor Julio Ladrón afirmó que este acuerdo "se realiza con el interés de ratificar el compromiso del Estado para que los privados de libertad reciban atenciones y servicios de salud de forma rápida y oportuna, siguiendo los debidos protocolos de seguridad que requiere cada caso", sostuvo.

Añadió que el equipo de trabajo de la institución está en la disposición de colaborar en la capacitación del personal de salud de los centros penitenciarios.

Mientras que Roberto Santana destacó que la atención médica es un componente clave dentro del sistema penitenciario. "La atención de salud constituye la puerta de entrada al proceso de prisionalización de los individuos que son ingresados a los sistemas penitenciarios", indicó.

El funcionario valoró el convenio como una muestra de compromiso institucional y de vocación de servicio. "Estamos tocando todas las puertas y tenemos que decir, felizmente, que las puertas se están abriendo con un alto compromiso", manifestó.