Decreto | Poder Ejecutivo dispone extradición de dos dominicanos y un ciudadano polaco

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la extradición de dos ciudadanos dominicanos y un nacional polaco, quienes son requeridos por las autoridades judiciales de Estados Unidos y Polonia para responder por distintos procesos penales.

La medida está contenida en los decretos números 69-26, 70-26 y 71-26, dados a conocer la noche de este viernes por la Presidencia de la República a través de un despacho de prensa.

Los extraditados son Luis Manuel Febles Peralta, Christian Antonio Reynoso Pérez y el ciudadano polaco Szymon Tomkiel.

Acusaciones contra Febles Peralta

Según el decreto, Febles Peralta es señalado como integrante de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. La solicitud de extradición fue formulada el 27 de mayo de 2025 por las autoridades de Estados Unidos.

Entre los cargos que se le imputan figuran la asociación delictuosa para el lavado de activos, la conspiración para importar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína hacia territorio estadounidense.

También la complicidad en el lavado internacional de instrumentos monetarios, conforme a disposiciones de los títulos 18 y 21 del Código de los Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas sostienen que el imputado actuó de forma consciente e intencional, colaborando con terceros para facilitar operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala.

Proceso de Reynoso Pérez

En tanto que Reynoso Pérez es requerido por la justicia estadounidense por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico internacional. La solicitud de extradición fue presentada el 25 de septiembre de 2018.

El proceso fue conocido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, apoderada mediante instancia de la Procuraduría General de la República el 3 de octubre de 2018.

Durante una audiencia pública celebrada el 13 de enero de 2026, el imputado aceptó voluntariamente el trámite simplificado de extradición y manifestó su consentimiento para ser entregado a las autoridades estadounidenses.

Enfrenta cargos por asociación para importar cocaína a Estados Unidos, importación de cinco kilogramos o más de esa sustancia y asociación para poseerla con fines de distribución, tipificados en diversas secciones de los títulos 18 y 21 del Código de los Estados Unidos.

Extradición del ciudadano polaco

En el caso del ciudadano polaco Szymon Tomkiel, la extradición fue dispuesta para el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Regional de Suwalki, el 7 de marzo de 2016.

Tomkiel fue condenado a dos años, 11 meses y 23 días de prisión por violación del artículo 258 del Código Penal Polaco.

La solicitud fue conocida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante instancia presentada por la Procuraduría General de la República el 30 de septiembre de 2024.

Disposición final Los decretos dispone que ninguno de los extraditados podrá ser juzgado por hechos distintos a los que motivaron su extradición. También se garantiza que no se le impondrá una pena superior a la máxima contemplada en la legislación penal dominicana ni se les aplicará la pena de muerte, en caso de ser hallados culpables.