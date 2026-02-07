×
Miembros del Ejército detienen a más de 60 haitianos indocumentados en Loma de Cabrera

Los extranjeros fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para fines de repatriación

    Miembros del Ejército detienen a más de 60 haitianos indocumentados en Loma de Cabrera
    Más de 60 inmigrantes haitianos fueron detenidos en Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

    Como parte de los operativos de interdicción que realizan en la línea fronteriza, miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a 66 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular, quienes se trasladaban por zonas montañosas en Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

    La detención se produjo luego de que una patrulla diurna localizara a los extranjeros mientras realizaba labores de vigilancia en la sección de Los Pomos, en las inmediaciones del Río Arroyo Azul.

    Detalles de los detenidos

    El grupo de indocumentados estaba conformado por 57 hombres, siete mujeres y dos menores de edad, quienes se escondían en áreas boscosas para evitar ser apresados.

    • Los extranjeros fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines de repatriación correspondientes, según señala una nota de prensa.
