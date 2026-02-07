República Dominicana reafirma soberanía y rechaza señalamientos de la CIDH sobre migración

Foto de archivo: Autoridades dominicanas destacan el respeto a los derechos humanos durante la gestión de la migración haitiana. (DIARIO LIBRE / EDDY VITTINI)

El Gobierno dominicano emitió su posición respecto al comunicado publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de febrero de 2026, sobre las políticas migratorias adoptadas por el país.

En su respuesta, el Estado afirma que mantiene su compromiso con la protección de los derechos humanos, al mismo tiempo que asegura el cumplimiento de su marco legal interno en materia migratoria.

El gobierno señaló que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva regional, debido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití, que ha generado un flujo migratorio sostenido hacia el país. Destacó que República Dominicana ha asumido, durante décadas, una carga desproporcionada frente a esta situación.

Asimismo, recordó que, en ejercicio de su soberanía, el Estado tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas, conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.

El comunicado subraya que las medidas adoptadas buscan gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario, evitando impactos negativos en la cohesión social y en los servicios públicos.

Por esta razón, el Gobierno rechazó el llamado de la CIDH a aplicar el principio de no devolución de manera general, argumentando que esto implicaría aceptar la entrada de cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar de forma irregular al país.

En su comunicado, el Estado afirma:

“República Dominicana toma nota del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado ayer, relativo a las políticas migratorias adoptadas por el Estado. En ese contexto, fija su posición de manera clara y responsable, reafirmando su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con el cumplimiento legítimo de su marco legal interno”.

