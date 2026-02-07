RD pide a liderazgo político haitiano cohesión institucional y respaldo a Alix Didier

La Cancillería dominicana sostuvo que el pueblo de Haití espera un Gobierno capaz de responder a sus necesidades más básicas ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Gobierno dominicano exhortó este sábado al liderazgo político haitiano a preservar la cohesión institucional y mantener el respaldo a las autoridades encabezadas por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, en medio de la coyuntura política que atraviesa Haití.

La posición oficial, publicada en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que, en un momento particularmente delicado, la comunidad internacional comprometida con los esfuerzos de estabilización requiere señales claras de consenso y responsabilidad por parte del liderazgo haitiano.

Asimismo, plantea que la población de ese país espera un Gobierno capaz de responder a sus necesidades más básicas y encauzar a Haití hacia la normalidad institucional.

En ese contexto, el comunicado resalta que se prevé que en los próximos meses se despliegue y entre en operación la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), junto a otros componentes del esfuerzo multilateral orientado a apoyar la estabilización, la celebración de elecciones y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de poner fin a la violencia de las bandas criminales que controlan amplias zonas del territorio haitiano.

El Gobierno dominicano reconoció los avances iniciales en materia de seguridad por parte de la fuerza de tarea establecida por el primer ministro Fils-Aimé y reiteró que cualquier paso que contribuya a restablecer la autoridad del Estado haitiano es esencial para el éxito de los esfuerzos en curso.

Además, reafirmó su compromiso con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al apoyo a la seguridad en Haití y reclamó su plena implementación, en particular lo dispuesto en la Resolución 2793, que establece la GSF y la nueva Oficina de Apoyo de la ONU, al considerar imprescindible que estos mecanismos avancen con la urgencia y los recursos que demanda la situación.

Alix Didier asume como presidente interino

El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió este sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le encomendó la misión del Poder Ejecutivo.

"Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy, el CPT deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Aunque se constata el fin del mandato del CPT, Haití no entra en un vacío.

Ahora, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades", declaró Saint-Cyr.

