Hombre mata a su expareja tras entrar a su casa con el pretexto de entregarle una laptop

La Policía Nacional apresó este domingo a un joven de 22 años acusado de ultimar de un disparo a su expareja sentimental, de 20, en un hecho ocurrido en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional.

El detenido fue identificado como Amauri Polanco Herrera, señalado como el presunto autor de la muerte de Noemí Suárez Marte, quien falleció a causa de una herida de bala en la región orbitaria izquierda, según el acta de levantamiento de cadáver.

El suceso

El informe preliminar establece que, alrededor de las 8:30 de la mañana, Polanco Herrera se presentó en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Mirador, alegando que llevaba una computadora para la joven.

Una vez logró entrar al inmueble, se produjo el disparo que le ocasionó la muerte a Suárez Marte. Tras cometer el crimen, el agresor emprendió la huida a bordo de un vehículo, pero fue capturado poco después por los agentes policiales.

Evidencias ocupadas

Al momento del arresto en flagrante delito, las autoridades ocuparon al victimario:

Una pistola marca EKOL , modelo Jackal Dual Compact, calibre 9mm (portada de manera ilegal).

, modelo Jackal Dual Compact, calibre 9mm (portada de manera ilegal). Un vehículo KIA , modelo Niro LX, color azul, placa G721900.

, modelo Niro LX, color azul, placa G721900. Dos teléfonos celulares.Técnicos de la Policía Científica recolectaron un casquillo calibre 9mm en la escena del crimen.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.