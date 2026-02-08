Murió envejeciente cuya agresión de su hijo quedó grabada en video en La Romana

Falleció la madrugada de este domingo un envejeciente que habría sido golpeado por su propio hijo, en un hecho ocurrido en la provincia La Romana, cuyo video se hizo viral en las redes sociales en días recientes.

La víctima fue identificada como Ernesto Sánchez Mejía, de 83 años de edad, quien murió mientras se encontraba bajo cuidados en el asilo de ancianos Padre Abreu, luego de haber sido trasladado a un centro de salud tras la agresión.

De acuerdo con el médico legista Benito Kelly, quien realizó el levantamiento del cuerpo a las 9:30 de la mañana, el fallecido presentaba un diagnóstico presuntivo, razón por la cual el Ministerio Público decidió enviar el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís, para la realización de una autopsia que determine con exactitud la causa de la muerte.

Cuadro clínico y sospecha de trauma

El legista explicó que el envejeciente presentaba un cuadro clínico complejo, que incluía insuficiencia cardíaca, problemas de congestión severa y aparentes afecciones hepáticas. Asimismo, señaló que, aunque los traumas físicos observados no parecían severos, existía la sospecha de un posible trauma craneoencefálico que pudo haber desencadenado una hemorragia cerebral, lo cual deberá ser confirmado mediante los estudios forenses.

Indicó que cualquier tipo de conflicto o golpe podría agravar significativamente un estado de salud tan delicado como el que presentaba el señor Sánchez Mejía.

Una vez concluidos los procedimientos en el Inacif, el cuerpo será entregado a los familiares para los fines correspondientes, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Elvideo y la búsqueda

En relación con el caso, la Policía Nacional informó ayer que fue puesto a disposición de la justicia Alcadio Sánchez Núñez, alias "Chulo", señalado como el presunto responsable de la agresión física contra su padre, Ernesto Sánchez Mejía, hecho ocurrido el pasado 2 de febrero en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

Según el informe policial, tras la circulación en redes sociales de un video en el que se observa el momento de la agresión contra el envejeciente, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) iniciaron una ardua labor de localización del imputado. Posteriormente, miembros de la Policía Nacional se trasladaron a la residencia de la víctima para verificar la situación y ofrecer auxilio inmediato, procediendo a su traslado a un hospital público de la demarcación, donde recibió atenciones médicas.

Las autoridades indicaron que contra Sánchez Núñez fue emitida y ejecutada la orden de arresto No. 2026-AJ0007874, dictada por un juez competente, y que el mismo será procesado por la presunta violación del artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, que sanciona la violencia intrafamiliar.

Asimismo, se informó que el imputado se entregó voluntariamente a las autoridades a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el acompañamiento de su representante, Ramón Rosario, luego de que familiares del acusado se pusieran en contacto con dicha entidad ante la búsqueda activa realizada por la Policía Nacional.

Rosario explicó que la Comisión actuó únicamente como intermediaria, sin justificar los hechos, reiterando que su rol fue garantizar que el proceso se realizara conforme al ordenamiento jurídico y con respeto a los derechos fundamentales. Posteriormente, el acusado fue entregado a la Dirección Regional Este de la Policía Nacional, en representación de la jefatura policial, donde se procedió a ejecutar la orden de arresto existente en su contra.

Durante su comparecencia ante las autoridades y la prensa, Alcadio Sánchez Núñez se mostró arrepentido de sus actos, manifestando públicamente que lamentaba profundamente lo ocurrido y pidiendo perdón a la ciudadanía por la agresión cometida contra su padre.

"Ningún hijo puede levantarle la mano a su padre ni a su madre. Me siento muy arrepentido y le pido perdón a todo el mundo", expresó el imputado, quien además indicó que se mantuvo oculto por temor a represalias y para proteger a su familia.