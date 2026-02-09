Autoridades y camioneros haitianos logran acuerdo tras tensión en la frontera de Dajabón

Un haitiano transporta productos en una carretilla en la zona fronteriza de Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de una mañana marcada por la tensión, la incertidumbre y el temor a pérdidas económicas millonarias, autoridades dominicanas y camioneros haitianos lograron llegar a un acuerdo amistoso que devolvió la calma a la zona fronteriza de Dajabón.

Desde tempranas horas de este lunes, cientos de camiones permanecían estacionados por casi un kilómetro, generando preocupación entre transportistas, comerciantes y productores que dependen del intercambio comercial entre la República Dominicana y Haití.

La situación se produjo tras la detención de varios camioneros haitianos en Santiago, lo que provocó fricciones entre las autoridades migratorias y los conductores extranjeros que trasladan mudanzas, granos y productos agrícolas hacia Haití.

Denuncia de los transportistas

Los transportistas denunciaban presuntos abusos, cobros excesivos y maltratos durante operativos realizados por la Dirección General de Migración y personal de Aduanas (DGA), lo que generó un ambiente de desesperación en plena frontera.

"Nosotros venimos a favor del presidente, que nos dio un permiso para trabajar. Ahora cambian las reglas y quieren quitarnos", expresó uno de los choferes afectados, reflejando el sentir colectivo de quienes dependen del volante para sostener a sus familias.

Cada camión detenido representaba una inversión considerable. Algunos transportaban mercancías valoradas en hasta 150 mil pesos, mientras otros movilizaban productos agrícolas cuya retención podría generar pérdidas cercanas a los 100 mil pesos por unidad. "Estos camiones cargan dinero, cargan mercancía... si los paran, nos dejan en la calle", afirmó otro conductor.

El agente consular Mario Marlont manifestó su preocupación ante las denuncias de cobros indebidos y supuestas irregularidades en los procesos de salida hacia Haití, lo que aumentó la tensión en el lugar.

Sin embargo, tras conversaciones directas entre las autoridades competentes y representantes de los camioneros haitianos, se logró una solución consensuada que permitió reanudar el flujo vehicular y evitar mayores pérdidas económicas.

El acuerdo, descrito por ambas partes como "amistoso y respetuoso", establece mayor claridad en los procedimientos y el compromiso de mantener canales de comunicación abiertos para prevenir nuevos conflictos.

La rápida intervención y el diálogo evitaron que la situación escalara a un cierre prolongado de la frontera, lo que habría afectado seriamente el comercio bilateral y la estabilidad económica de decenas de familias tanto dominicanas como haitianas.

Aunque la calma ha regresado, el episodio deja en evidencia la necesidad de reglas claras, transparencia y trato digno para quienes, día tras día, sostienen con su trabajo el intercambio comercial en una de las zonas más sensibles del país.