Transportistas denuncian paralización de unidades en operativo migratorio entre Santiago y Dajabón

Un autobús de la ruta expreso liniero que conecta a las provincias Santiago y Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Transportistas que cubren la ruta expreso-liniero que conecta a las provincias Santiago y Dajabón denunciaron este lunes la paralización de varias unidades durante un operativo conjunto de la Dirección General de Migración y el Ejército de la República Dominicana, acción que según ellos afectó el traslado regular de pasajeros hacia la zona fronteriza y no tiene precedentes en esa vía.

La denuncia fue encabezada por Fabián Peña, uno de los principales dirigentes del sector, quien explicó que en horas de la mañana las autoridades detuvieron varias guaguas, obligando a los pasajeros a descender y dejando fuera de servicio una unidad que realizaba la ruta.

El dirigente explicó que entre un 60 % y un 70 % de los usuarios de este transporte son ciudadanos haitianos debidamente documentados que se desplazan hacia su país, utilizando esta ruta como medio habitual.

Afirmó que los transportistas cuentan con la debida autorización para trasladar a estos pasajeros y que no se trata de ninguna actividad ilegal.

Reacciones y advertencias del sector transporte

"Nos encontramos con este operativo en el que, incluso, quieren llevarse la guagua presa. Eso nunca se había visto", expresó al señalar que históricamente las unidades han podido circular tanto de subida como de bajada sin inconvenientes.

El representante del transporte advirtió que de mantenerse la prohibición de trasladar pasajeros hacia Dajabón, el sector se vería obligado a paralizar el servicio.

"Si nos prohíben trabajar en esta ruta, tendremos que hacer un paro para que nos busquen una salida", comentó.

Asimismo, Peña hizo un llamado a la Dirección General de Migración para que revise la situación y evite lo que calificó como un "estropeo" contra las unidades y los trabajadores del transporte.

Reiteró que los transportistas están dispuestos a detener completamente el servicio si las autoridades competentes no ofrecen una solución clara y definitiva.