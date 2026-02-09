Ministerio Público apela condena de 7 años a Alexis Medina y descargo a su hermana, Carmen Magalys

Alexis Medina abraza en una de las últimas audiencias a José Dolores Santana Carmona, acusado de ser uno de sus testaferros. De frente a Alexis, su hermana, Carmen Magalys. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/DARE COLLADO )

El Ministerio Público apeló la sentencia que condenó a siete años de prisión a Alexis Medina Sánchez y las sanciones que se les impuso a otros siete acusados hallados culpables por un tribunal de primera instancia de sobornos, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que habrían afectado al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos durante los dos gobiernos del expresidente Danilo Medina .

La procuradora adjunta y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que con el recurso depositado el pasado jueves 5 de este mes de febrero, buscan agravar las penas impuestas y también anular la absolución de Carmen Magalys Medina Sánchez y los otros seis descargados del caso.

La sentencia contra Alexis y que dictó la absolución de su hermana Carmen Magalys, se emitió la madrugada del 14 de agosto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo.

El órgano acusador aspira de nuevo a 20 años de prisión para Alexis y diez para Carmen Magalys.

La pena de siete años que se le dictó a Alexis se ordenó que se cumpliera, cuando esta sea irrevocable, es decir confirmadas por los tribunales de alzadas, en la cárcel de Najayo Hombres.

Las tres juezas, igualmente impusieron al hermano menor del expresidente Danilo Medina pagar junto a sus empresas y los otros siete condenados 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. Asimismo, una multa de 150 salarios mínimos.

El Segundo Tribunal Colegiado también ordenó el 13 de agosto del pasado año la prohibición de la contratación con el Estado dominicano de las empresas de Alexis Medina y la cancelación de sus licencias y derechos.

Esas compañías son Domedical Supply, General Supply, Globus Electrical, S.R.L; Suim Suplidores Institucionales Méndez S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Kyanred Supply S.R.L.,Wattmax dominicana S.R.L. y Fuel American Inc., y Dominicana S.R.L, entre otras.

Alexis y los otros siete condenados también apelaron la sentencia.

Los otros siete condenados, cuyas penas se persigue agravar

Los hallados culpables fueron, además de Alexis, los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista.

A Víctor Matías Encarnación, se le dictó cinco años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos, luego de homologarse un acuerdo que este hizo con el Ministerio Público.

Te puede interesar Jueza critica entrega de "contenedores" de pruebas sin depurar en juicio contra Alexis Medina

Los 13 descargados

Además de Carmen Magalys Medina Sánchez, los otros absueltos por las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado fueron Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general.

También se encontró no culpables a Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz Vargas; Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, y a Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, este último fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).