La Procuraduría incinera más de 470 kilos de drogas ocupados en varias provincias

La Procuraduría General de la República informó este lunes que incineró, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), más de 470 kilogramos de distintas drogas ocupadas en diferentes operativos y en varias provincias.

El Inacif, dependencia de la Procuraduría General de la República, puntualizó que la destrucción abarcó un total de 476 kilogramos, 380 gramos y 563 miligramos de cocaína, marihuana, crack, metanfetamina, éxtasis y hachís, indica una nota de prensa de la entidad.

Tipos de drogas

Entre las sustancias quemadas se encuentran 334 kilogramos, 309 gramos y 384 miligramos de clorhidrato de cocaína; 77 kilogramos, 100 gramos y 795 miligramos de marihuana; 8 kilogramos, 250 gramos, 576 miligramos de crack; 1 kilogramo, 357 gramos, 500 miligramos de metanfetamina; 181 gramos, 375 miligramos de éxtasis y 156 gramos, 380 gramos de hachís.

También fueron destruidos 55 kilogramos, 24 gramos y 553 miligramos de sustancias no controladas, que resultaron negativos tras ser analizadas por el Inacif.

Provincias con mayores incautaciones de droga

Las provincias con mayor cantidad de drogas ocupadas son Santo Domingo, con un total de 124,853.513; el Distrito Nacional con 109,689.863; La Altagracia con 35,644.743; San Pedro de Macorís con 35,740.889; San Cristóbal con 23,707.818 y Peravia con 21,674.464.

Los operativos de incautación también se ejecutaron en las provincias La Romana, Barahona, San Juan, Hato Mayor, Pedernales, Independencia, El Seibo, Azua, Elías Piña, Bahoruco, San José de Ocoa y Monte Plata.

La nota señala que la incineración fue realizada en presencia de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano y se llevó a cabo en la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en Santo Domingo.

