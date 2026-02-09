RD impulsa capacidades productivas y desarrollo sostenible en el Caribe junto a la Unctad

Las actividades, que benefician a República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda, incluyeron la Reunión Regional de Expertos sobre Medición de Capacidades Productivas de los PEID. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en coordinación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), informó que del 2 al 6 de febrero de 2026 desarrolló una serie de actividades en el marco del proyecto "Capacidades Productivas Más Fuertes y Ecológicas para Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe", orientado a fortalecer la resiliencia económica y el desarrollo sostenible de la región.

Mediante una nota de prensa, el Mirex indicó que el país reafirma su compromiso con una cooperación multilateral enfocada en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y el intercambio de conocimientos, en consonancia con los esfuerzos regionales impulsados por la Unctad en favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Reunión regional

Las actividades, que benefician a República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda, incluyeron la Reunión Regional de Expertos sobre Medición de Capacidades Productivas de los PEID, celebrada los días 2 y 3 de febrero en el Centro de Convenciones del Mirex.

En este encuentro se avanzó en la construcción del Índice Satélite de Capacidades Productivas, concebido como una herramienta clave para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y adaptadas a las realidades estructurales de estos países.

Asimismo, el 4 de febrero se realizó el Taller Nacional sobre el Fortalecimiento de las Capacidades Productivas en República Dominicana, enfocado en la diversificación económica, la resiliencia y el crecimiento inclusivo, en alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Durante el taller se abordaron temas como infraestructura digital pública, capital humano, transformación productiva y generación de empleo, con la participación de representantes de instituciones públicas, el sector privado y la academia.

Del 5 al 6 de febrero se llevó a cabo una capacitación dirigida a técnicos de instituciones clave del Sistema Estadístico Nacional (SEN), centrada en los aspectos estadísticos, metodológicos y computacionales del Índice de Capacidades Productivas (ICP).

Esta formación buscó fortalecer las capacidades nacionales para el análisis, la medición y la interpretación del índice a nivel país, y permitió capacitar a 25 técnicos estadísticos en el uso de software avanzado de computación estadística y análisis de datos.