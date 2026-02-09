Piden a Aerodom ampliar la pista en el aeropuerto de La Isabela

La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) reiteró ayer su llamado a que se ejecute la ampliación de la pista y la adecuación de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer (JBQ), conocido como La Isabela, conforme a los compromisos establecidos en el contrato de concesión renovado de la red aeroportuaria, actualmente operada por Aerodom, filial de Vinci Airports.

El reclamo fue formalizado mediante una comunicación remitida por el presidente de ADLA, Omar Chahín, al presidente de la República, Luis Abinader, en la que recuerda que la solicitud de ampliación de la pista del JBQ fue canalizada hacia la Comisión Aeroportuaria, sin que hasta la fecha se haya informado sobre avances técnicos, conclusiones ni cronogramas de ejecución.

Según se recoge en una nota de prensa, en la misiva, la ADLA señala que las condiciones operativas que motivaron la solicitud no solo persisten, sino que se han intensificado, debido al crecimiento sostenido de las operaciones aéreas y a las limitaciones estructurales tanto en la pista como en la terminal del aeropuerto.

Contrato Aerodom

La ADLA recuerda que el Contrato de Concesión Renovado de la Red Aerodom establece que las obras de ampliación y modernización de la infraestructura aeroportuaria deben activarse conforme al crecimiento real de la demanda y la categoría operacional, sin implicar erogaciones presupuestarias para el Estado dominicano.

Que intervenga el Ejecutivo La ADLA solicitó la intervención del Poder Ejecutivo para que la Comisión Aeroportuaria requiera formalmente a Aerodom el cumplimiento de las inversiones correspondientes al Aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, incluyendo la emisión de un informe técnico, la presentación de un cronograma definitivo de ejecución para la ampliación de la pista y la adecuación de la terminal.