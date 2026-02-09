×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Aeropuerto La Isabela
Aeropuerto La Isabela

Piden a Aerodom ampliar la pista en el aeropuerto de La Isabela

Las líneas aéreas advierten que la capacidad limita la interconexión

    Expandir imagen
    Piden a Aerodom ampliar la pista en el aeropuerto de La Isabela
    Un avión en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, La Isabela. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) reiteró ayer su llamado a que se ejecute la ampliación de la pista y la adecuación de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer (JBQ), conocido como La Isabela, conforme a los compromisos establecidos en el contrato de concesión renovado de la red aeroportuaria, actualmente operada por Aerodom, filial de Vinci Airports.

    El reclamo fue formalizado mediante una comunicación remitida por el presidente de ADLA, Omar Chahín, al presidente de la República, Luis Abinader, en la que recuerda que la solicitud de ampliación de la pista del JBQ fue canalizada hacia la Comisión Aeroportuaria, sin que hasta la fecha se haya informado sobre avances técnicos, conclusiones ni cronogramas de ejecución.

    Según se recoge en una nota de prensa, en la misiva, la ADLA señala que las condiciones operativas que motivaron la solicitud no solo persisten, sino que se han intensificado, debido al crecimiento sostenido de las operaciones aéreas y a las limitaciones estructurales tanto en la pista como en la terminal del aeropuerto.

    RELACIONADAS

    Contrato Aerodom

    La ADLA recuerda que el Contrato de Concesión Renovado de la Red Aerodom establece que las obras de ampliación y modernización de la infraestructura aeroportuaria deben activarse conforme al crecimiento real de la demanda y la categoría operacional, sin implicar erogaciones presupuestarias para el Estado dominicano.

    Que intervenga el Ejecutivo

    La ADLA solicitó la intervención del Poder Ejecutivo para que la Comisión Aeroportuaria requiera formalmente a Aerodom el cumplimiento de las inversiones correspondientes al Aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, incluyendo la emisión de un informe técnico, la presentación de un cronograma definitivo de ejecución para la ampliación de la pista y la adecuación de la terminal.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.