Barco carguero permanece encallado en la bahía de Luperón

La embarcación permanece encallada desde la tarde del lunes.

Desde la tarde de ayer, lunes, permanece encallado en la bahía de Luperón, en Puerto Plata, un barco carguero utilizado para el transporte de materiales hacia diversas islas del Caribe, mientras las autoridades intentan sacarlo de la zona donde se encuentra.

La información fue confirmada por el viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, quien indicó que hasta el momento no se han registrado derrames de combustible en la bahía.

"Se estaba tratando de sacarlo con un remolcador, pero la marea bajó. Van a proceder dentro de un rato a retirarle carga, pero no hay hasta el momento peligro de derrame", sostuvo.

Oleaje peligroso

El incidente se registró en momentos en que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió nivel de alerta verde para toda la franja costera norte del país, desde la bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), ante la posibilidad de inundaciones costeras menores, especialmente durante el período de marea alta.

En algunos puntos podrían presentarse olas de hasta 10 pies, resalta un informe de las autoridades.

En su nueva recomendación, las autoridades no solo se refieren a las embarcaciones, sino que también extienden la advertencia a los bañistas de la costa norte, a quienes piden permanecer en tierra.

"El tiempo está muy mal en la costa norte", dijo el viceministro Reyes, al considerar las condiciones climáticas como una posible causa del encallamiento.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología, esta situación de oleaje anormal se mantendría por un período estimado de 24 a 48 horas, por lo que se prevé que el oleaje retorne a la normalidad de manera paulatina a partir del próximo jueves, tanto en la costa atlántica como en la caribeña.

