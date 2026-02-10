AILA cuenta con combustible suficiente para suplir a Air Europa e Iberia ante crisis en Cuba

El Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( FUENTE EXTERNA )

El Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), cuenta con capacidad suficiente y sin límite de combustible para abastecer la demanda que requieran las aerolíneas Air Europa e Iberia, que comenzarán este miércoles a realizar escalas técnicas en el país ante la falta de combustible en la isla.

La información fue suministrada por Luis López, vocero de Aeropuertos Siglo XXI (Aerodom), empresa encargada de la administración del aeropuerto.

De acuerdo con López, el aeropuerto dispone de la infraestructura necesaria y reservas suficientes para garantizar el suministro de combustible a las aeronaves que necesiten realizar paradas técnicas, por lo que las operaciones de reabastecimiento se desarrollarán con normalidad.

"No hay límite de combustible y el aeropuerto tiene capacidad de abastecer la demanda que requieran las aerolíneas", explicó el portavoz.

Programación de escalas técnicas de Air Europa e Iberia

En el caso de Air Europa, la aerolínea ha programado paradas técnicas en el AILA los días 11, 12 y 13 de febrero, donde cada vuelo estará tomando alrededor de 15,000 galones de combustible antes de continuar hacia su destino final.

Según la información suministrada, las operaciones confirmadas abarcan inicialmente un período de cuatro días, mientras que del 14 de febrero en adelante no hay vuelos programados hacia La Habana; no obstante, cualquier nueva programación será informada oportunamente.

Por su parte, Iberia también ha notificado que realizará escalas técnicas en territorio dominicano con fines de reabastecimiento, aprovechando la disponibilidad de combustible y la capacidad logística del AILA para responder a las necesidades operacionales que surjan en los próximos días.

Las paradas técnicas se concentrarán en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Las autoridades aeroportuarias mantienen coordinación constante con las aerolíneas para garantizar el flujo eficiente de las operaciones y el suministro oportuno de combustible mientras se mantenga la situación en La Habana.