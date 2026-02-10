Instituto Duartiano rechaza declaración de la CIDH sobre política migratoria dominicana

Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano (c), durante una rueda de prensa en la sede de la organización. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Duartiano rechazó este martes el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que ese organismo expresó preocupación por las políticas migratorias aplicadas por la República Dominicana, al considerar que el pronunciamiento desconoce la soberanía del Estado dominicano.

Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, calificó la declaración de la CIDH como "atrevida y descarada", al afirmar que responde a intereses contrarios a la nación.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Instituto, en la Zona Colonial del Distrito Nacional, sostuvo que el órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) busca frenar las medidas migratorias adoptadas por el país.

Entre estas citó el reforzamiento de la frontera, el aumento de las deportaciones, el impedimento del ingreso de personas indocumentadas y la aplicación del protocolo hospitalario ante la elevada presencia de extranjeros en los centros públicos de salud, lo que —según afirmó— afecta a los pacientes dominicanos.

El Instituto Duartiano acusó, además, a la CIDH de mentir al señalar que los inmigrantes ilegales no tienen acceso a los hospitales del país, asegurando que estos reciben atención médica gratuita, una práctica que —dijo— no ocurre en muchos otros Estados.

Gómez Ramírez expresó su respaldo a la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, al rechazar lo que definió como el intento de imponer la aplicación general del principio de no devolución de migrantes indocumentados y el uso de informaciones no verificadas por parte del organismo internacional.

No obstante, sostuvo que la postura del Estado dominicano debe ser aún más firme y descartó cualquier posibilidad de retorno a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al entender que ello comprometería la soberanía y la integridad nacional.

Recordó que el artículo 3 de la Constitución consagra la inviolabilidad de la soberanía nacional y prohíbe toda forma de intervención en los asuntos internos del país.

Haití y repatriaciones

Durante el encuentro, el presidente del Instituto Duartiano también expresó preocupación por el deterioro de la situación en Haití y criticó la "indiferencia" de la comunidad internacional frente a la crisis del país vecino.

A su juicio, ni el anterior Consejo Presidencial de Transición ni el actual primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, podrán resolver la crisis sin una voluntad política real de los organismos internacionales y de potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá.

Ante el flujo constante de inmigrantes indocumentados hacia territorio dominicano, la entidad reclamó que las políticas migratorias se mantengan "con todo vigor" y reiteró la necesidad de retomar la meta de repatriar 10 mil inmigrantes irregulares por semana.

Asimismo, llamó a fortalecer de manera permanente la región fronteriza, reforzar la persecución del tráfico humano y aplicar sanciones severas contra las redes dedicadas a este delito.

"El escenario haitiano sigue siendo complejo e indescifrable, lo que genera una creciente preocupación para los dominicanos", afirmó Gómez Ramírez.