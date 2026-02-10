IPC 2025: RD y Guyana únicos países que han mejorado en percepción de la corrupción

La RD está en el puesto 37 de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

República Dominicana y Guyana son los únicos países de las Américas que han registrado mejoras significativas en la percepción de la corrupción en los últimos años, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 , publicado este martes por Transparencia Internacional.

El informe indica que, desde 2012, 12 de los 33 países evaluados en la región han empeorado de forma considerable, mientras que solo República Dominicana , con 37 puntos , y Guyana , con 40 , han logrado avances sostenidos en la percepción de la integridad en el sector público.

Transparencia Internacional señala que, pese a que el promedio regional se mantiene en 42 sobre 100 , sin avances relevantes, los resultados de ambos países contrastan con la tendencia general de estancamiento y retroceso en la lucha contra la corrupción en las Américas.

No obstante, el informe advierte que la corrupción continúa siendo un desafío regional, con impactos directos en la vida de las personas, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento democrático, al facilitar la expansión del crimen organizado transnacional y debilitar las instituciones públicas.

En el caso dominicano, el IPC 2025 refleja una mejora progresiva en la percepción de la corrupción, en un contexto regional marcado por retrocesos. Guyana, por su parte, también muestra avances, aunque el informe señala la necesidad de fortalecer la protección del espacio cívico y de los medios de comunicación independientes.

Transparencia Internacional subraya que consolidar estos avances requiere reforzar la independencia judicial, garantizar la rendición de cuentas, proteger las libertades fundamentales y mantener políticas sostenidas de transparencia y prevención de la corrupción.

El informe en las Américas

La corrupción continúa perjudicando la vida de millones de personas en las Américas y alimentando la violencia en la región, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado este martes por Transparencia Internacional.

El informe revela que la región obtuvo una puntuación promedio de 42 sobre 100, sin mostrar avances significativos en la lucha contra la corrupción. Desde 2012, 12 de los 33 países evaluados han empeorado de forma considerable, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) registraron mejoras relevantes.

Transparencia Internacional advierte que años de inacción gubernamental han debilitado la democracia y facilitado el crecimiento del crimen organizado transnacional, con efectos directos en los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad ciudadana.

Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias. En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado. Por su parte, países con instituciones fallidas y cooptadas, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan subsumidos en la corrupción y las redes criminales arraigadas.