Migración advierte a la Antigua Orden que solo el Estado tiene facultad para realizar operativos

El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, habla con miembros de la prensa tras referirse a los operativos migratorios. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, advirtió este martes que solo el Estado tiene la facultad de realizar operativos de interdicción migratoria, en respuesta a los desafíos lanzados por la organización nacionalista Antigua Orden Dominicana.

Tras el ultimátum de 10 días otorgado por dicho grupo para que haitianos indocumentados abandonen los sectores de Santo Domingo Este ante el asesinato de un adolescente presuntamente a manos de dos extranjeros, el funcionario enfatizó que cualquier acción debe ajustarse a la Constitución y las leyes para evitar situaciones de desorden.

"Hay un ordenamiento jurídico y para eso tiene el Estado a las instituciones que somos las responsables de actuar en consecuencia", precisó en el lanzamiento del centro de datos y página web del Observatorio de Políticas Migratorias respaldando la desautorización de la ministra Faride Raful a llamados de grupos externos.

Según el director, los operativos se realizan de forma conjunta con otros organismos de seguridad y basados en levantamientos técnicos previos. "Hay que apegarse a ese ordenamiento jurídico, al debido proceso, ya que es una facultad de las instituciones que la ley le confiere el ejercicio de la autoridad para contrarrestar cualquier tipo de ilícito".

Ballester agregó que la entidad seguirá aplicando las leyes y mantendrá una ofensiva operacional completamente activa en todo el territorio nacional.

Respecto al caso ocurrido en el sector Katanga en Los Mina, confirmó que ya se han realizado operativos ante la tragedia y que la presencia de los agentes es permanente.

Canalizar denuncias

El director de Migración llamó a la ciudadanía utilizar los canales oficiales para reportar irregularidades y denuncias en temas de las políticas migratorias. "Cualquier denuncia que la gente quiera, pues que la haga llegar a la Dirección General de Migración y nosotros canalizamos esa denuncia y actuamos en consecuencia", puntualizó.