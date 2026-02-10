Ciudadanos podrán seguir y reportar irregularidades migratorias en línea

Miembros del Observatorio de Políticas Migratorias deja instalado centro de datos y portal web en Intec ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

A partir de este jueves, los ciudadanos podrán consultar información, dar seguimiento al cumplimiento de las políticas migratorias y denunciar hechos que contradigan el marco legal vigente a través del portal digital del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM).

El organismo creado por decreto presidencial, tras las medidas adoptadas el pasado 6 de abril, busca fiscalizar la ejecución de las acciones migratorias

Ese monitoreo será sustentado en el centro de datos del Observatorio, inaugurado este martes en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), un espacio que recopilará, verificará y analizará información oficial suministrada por las instituciones del Estado, así como por organismos internacionales vinculados a la migración.

Esta plataforma concentrará reportes sobre control fronterizo, migración irregular y la actuación de las autoridades responsables de aplicar las políticas públicas en esta materia.

Además, a través del portal digital, los usuarios podrán recibir noticias e informaciones relevantes sobre el trabajo que se realiza, así como los boletines informativos relacionados con las menciones en las que se desarrollan.

Entre los ejes que serán monitoreados por el Observatorio figuran:

La seguridad nacional

La dominicanización del empleo

El control migratorio

El marco jurídico

El impacto de la migración en los servicios de salud

Rendición de cuentas

La organización informó que este jueves marcará también la publicación del primer informe bimensual del año, que será remitido inicialmente al presidente de la República, Luis Abinader, y posteriormente puesto a disposición del público en el portal.

Con esta tríada —centro físico, portal web e informes periódicos— el Observatorio busca transformar la gestión migratoria en un proceso abierto, donde la vigilancia ciudadana sea el principal motor de cumplimiento y transparencia.

El acto formal de apertura del centro de datos fue presidido por el coordinador del comité Miguel Franjul,; el pastor Feliciano Lacen Custodio, director ejecutivo del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue); Jacinto Pichardo, secretario general del Instituto Duartiano; Juan Mera, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago; Juan Bancalari, presidente de Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores). Así como Alliet Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas de Intec y Igor Bucarelly

Junto a los miembros del organismo asistieron el director de Migración, Lee Ballester, y el Ministro Administrativo de la presidencia Andrés Bautista.

Sobre el OPM

El Observatorio de Políticas Migratorias fue creado a través del decreto 215-25 como un espacio de intercambio ciudadano orientado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano.

El decreto añade que el Observatorio podrá incorporar a otras personas de la sociedad civil como miembros y crear mesas permanentes de trabajo con especialistas en la materia. Establece que los miembros ejercerán sus funciones de manera honorífica y el Observatorio operará bajo la dependencia funcional del Consejo Nacional de Migración.