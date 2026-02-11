×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Carolina Mejía
Carolina Mejía

Carolina Mejía coloca la bandera nacional en parques por el Mes de la Patria

La alcaldesa del Distrito Nacional reitera su compromiso con promover la importancia de los símbolos patrios

    Expandir imagen
    Carolina Mejía coloca la bandera nacional en parques por el Mes de la Patria
    Carolina Mejía, con motivo del Mes de la Patria, colocó la bandera dominicana en decenas de parques. (FUENTE EXTERNA)

    La alcaldesa Carolina Mejía colocó la bandera dominicana en decenas de parques y plazas con motivo de la celebración del Mes de la Patria.

    Mejía reiteró su compromiso con promover en los niños, adolescentes y adultos la importancia de los símbolos patrios y la lucha que encabezaron los padres de la patria por la libertad de la que disfrutan los dominicanos.

    Esta iniciativa fue llevada a cabo a través de la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales de la Alcaldía del Distrito Nacional, división responsable de velar por la recuperación y el debido funcionamiento de estas áreas de esparcimiento.

    Algunos de los parques que exhiben la bandera dominicana son: Pedro Livio Cedeño, Leo Corporán, Urbanización Fernández, Buen Pastor, Belisario Curiel, Taíno, Pedregal, Buenos Aires del Mirador, Honduras, Brisas del Mar, Tropical y Villa Diana.

    Expandir imagen
    Infografía
    Entre los parques se encuentran el de Dominicanos en el Exterior, Urbanización Independencia, Vasco Núñez, Alfimar y La Paz. (FUENTE EXTERNA)

    También, en Nordesa I y II, Dominicanos en el Exterior, Urbanización Independencia, Vasco Núñez, Alfimar, La Paz, Beta, Costa Caribe, Velazcasas, Atlántida, AESA, entre otros.

    RELACIONADAS

    El Mes de la Patria se conmemora cada año a partir del 26 de enero  hasta el 27 de febrero con la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte, así como los de Matías Ramón Mella y de Francisco del Rosario Sánchez.

    La bandera de la República Dominicana simboliza la libertad e identidad nacional, consta de tres colores: el rojo bermellón (sangre de los héroes), el azul ultramar (cielo y protección divina) y la cruz blanca (paz, unión y fe cristiana), y en el centro el escudo nacional.

    Esta insignia dominicana fue ideada por Juan Pablo Duarte y confeccionada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez e izada por primera vez el 27 de febrero de 1844 para marcar la independencia definitiva de la República Dominicana.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.