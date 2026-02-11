Monseñor Castro Marte pide respuesta urgente ante desapariciones de niños en República Dominicana

El obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, alerta sobre las desapariciones de niños en República Dominicana. ( ARCHIVO )

El obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, advirtió este martes sobre la necesidad de dar una respuesta urgente ante los casos de desapariciones de niños y niñas en la República Dominicana, ante los recientes casos que ha sacudido al país.

Señaló que en los últimos tiempos ha crecido la percepción de una práctica nada halagüeña que es el rapto de niños y niñas, situación que —según indicó— ha provocado múltiples especulaciones.

"Esta percepción hace que los espacios tradicionalmente considerados seguros se conviertan en escenarios de terror, afectando la convivencia armónica de los ciudadanos", manifestó Castro Marte en X.

El religioso insistió en que las autoridades deben actuar de forma urgente para esclarecer los casos y evitar que la sociedad caiga en un estado de delirio de persecución.

"Hace falta dar una respuesta urgente a los casos de desapariciones de niños y niñas en nuestro país. Ejemplos hay. No lleguemos al estado de delirio de persecución", puntualizó.

La confianza se ve debilitada

El prelado expresó que el país atraviesa un momento en el que la confianza se ha visto debilitada, incluso dentro de los propios círculos familiares.

"Estamos en el momento histórico en el que, para confiar en alguien, hay que hacer una investigación exhaustiva, pues los círculos de confianza, justamente en los espacios que hay cercanías familiares, los casos son más frecuentes".

Castro Marte sostuvo que es en esos entornos es donde ocurren violaciones sexuales y otros daños colaterales.

Casos recientes de desapariciones

Recientemente varios casos de desapariciones de niños han acaparado la atención nacional, uno de ellos es el de la niña Brianna Genao González en Puerto Plata, la cual lleva más de un mes sin conocerse su paradero.

Otro caso es el del niño Roldanis Calderón en Jarabacoa, el cual tiene ya casi 11 meses desaparecido y aún las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre su paradero.

En ambos casos se establecieron acciones de búsquedas con distintas entidades del gobierno e incluso en el más reciente, de Brianna Genao, hasta el FBI llegó al país para colaborar.