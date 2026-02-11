Grupo de Medios Panorama y la UCSD firman acuerdo para fortalecer la formación en comunicación

El convenio fue firmado por Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama, y el rector de la UCSD, reverendo padre doctor José Luis de la Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo de Medios Panorama y la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) firmaron este miércoles una alianza estratégica que permitirá impulsar la formación académica y práctica de estudiantes de Comunicación Social y Publicidad, mediante programas de pasantías y proyectos conjuntos.

El acuerdo contempla que los estudiantes puedan integrarse a las distintas áreas operativas del grupo multimedia, incluyendo redacción, producción, edición, diseño gráfico y gestión de contenidos digitales, con el objetivo de acercarlos al ejercicio real del periodismo y la comunicación estratégica, indica una nota de prensa.

Sala de redacción en universidad

Como parte del convenio, el Grupo de Medios Panorama auspiciará la creación de la Sala de Redacción Grupo Panorama dentro del campus universitario, un espacio destinado a prácticas formativas en periodismo, producción audiovisual y contenidos digitales.

El convenio fue firmado por el rector de la UCSD, reverendo padre doctor José Luis de la Cruz, y el CEO del Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina.

El rector destacó que la alianza fortalece la formación integral de los estudiantes y refuerza el compromiso de la academia con una enseñanza más aplicada y contextualizada.

"Creemos en la importancia de establecer alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico y la preparación de profesionales con sólidos valores y competencias prácticas", expresó De la Cruz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-11-at-63457-pm-858f466b.jpeg Equipo de Grupo de Medios Panorama. (FUENTE EXTERNA)

De su lado, Medina señaló que el acuerdo forma parte de la visión institucional del grupo de apoyar la educación y el desarrollo de nuevas generaciones de comunicadores.

"Esta alianza nos permite aportar nuestra experiencia al ámbito académico y contribuir activamente a la formación de profesionales en comunicación y áreas afines", indicó.

Además, la UCSD ofrecerá facilidades académicas a los colaboradores del Grupo de Medios Panorama, incluyendo acceso a talleres, diplomados y programas de grado.

La Universidad Católica Santo Domingo es una institución de educación superior enfocada en la formación integral y el desarrollo del pensamiento crítico, mientras que el Grupo de Medios Panorama está integrado por VTV 32, Panorama FM 96.9, el periódico Panorama y sus plataformas digitales.